Франция перенесла саммит G7 из-за события в США
Франция решила перенести саммит G7 в этом году, чтобы он не совпал по датам с празднованием юбилея президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух осведомленных чиновников, знакомых с планами «Большой семерки».
По данным издания, саммит был отложен, чтобы избежать конфликта с крупным турниром по смешанным единоборствам UFC, который пройдет в Белом доме 14 июня.
Ранее, 4 июля, Трамп на митинге в Айове сообщил, что в Белом доме состоится бой за звание чемпиона UFC. Мероприятие станет частью программы America 250, приуроченной к 250-летию подписания Декларации независимости США, которое будет отмечаться в 2026 году.
Читайте также: