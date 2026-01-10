Достижения.рф

Франция перенесла саммит G7 из-за события в США

Politico: саммит «Большой семерки» сдвинули, чтобы не пересекался с турниром UFC
Франция решила перенести саммит G7 в этом году, чтобы он не совпал по датам с празднованием юбилея президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух осведомленных чиновников, знакомых с планами «Большой семерки».



По данным издания, саммит был отложен, чтобы избежать конфликта с крупным турниром по смешанным единоборствам UFC, который пройдет в Белом доме 14 июня.

Ранее, 4 июля, Трамп на митинге в Айове сообщил, что в Белом доме состоится бой за звание чемпиона UFC. Мероприятие станет частью программы America 250, приуроченной к 250-летию подписания Декларации независимости США, которое будет отмечаться в 2026 году.

