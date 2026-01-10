Франция перенесла саммит G7 из-за события в США

10 января 2026, 17:25

Politico: саммит «Большой семерки» сдвинули, чтобы не пересекался с турниром UFC

Фото: Istock / querbeet

Франция решила перенести саммит G7 в этом году, чтобы он не совпал по датам с празднованием юбилея президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух осведомленных чиновников, знакомых с планами «Большой семерки».