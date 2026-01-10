В МИД рассказали об ударах Украины по собственному населению

10 января 2026, 16:10

Мирошник заявил, что Украина наносит удары по собственному населению

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

ВСУ наносят удары по собственному населению. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, пишет РИА Новости.