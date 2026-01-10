В МИД рассказали об ударах Украины по собственному населению
ВСУ наносят удары по собственному населению. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, пишет РИА Новости.
По словам дипломата, он приводил комментарии людей, которые сами говорят, что их дома сжигают и бомбят. Мирошник добавил, что ВСУ наносят удары по Красноармейску, утверждая, что в городе нет мирных жителей, в то время как российские войска продолжают эвакуацию гражданских.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
