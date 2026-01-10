Интересы Трампа в Гренландии встревожили Европу
Заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии вызвали настоящую тревогу среди европейских чиновников. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, в ЕС царит паника из-за позиции Вашингтона и возможных сценариев развития событий.
Европейские лидеры уже обсуждают потенциальные ответные меры на случай, если США попытаются установить контроль над островом силовым путем. При этом, как отмечают источники, за интересом Трампа к Гренландии стоят не столько вопросы безопасности или доступа к экономическим ресурсам.
В частных разговорах чиновники высказывают мнение, что ключевым мотивом может быть стремление американского президента «сделать Америку снова великой» и войти в историю как лидер, при котором США впервые за десятилетия расширили свою территорию.
Ранее, 5 января, Дональд Трамп заявил, что с точки зрения обороны Евросоюзу выгодно, чтобы Гренландия находилась под контролем Соединённых Штатов. Он также подчеркнул, что остров уже оказался в зоне интересов Китая и России, чьи корабли, по его словам, «окружают Гренландию».
