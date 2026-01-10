Интересы Трампа в Гренландии встревожили Европу

10 января 2026, 16:12

NYT: в ЕС опасаются, что США могут попытаться силой взять Гренландию

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии вызвали настоящую тревогу среди европейских чиновников. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, в ЕС царит паника из-за позиции Вашингтона и возможных сценариев развития событий.