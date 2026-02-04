В ЕС заявили о состоянии войны с Россией

04 февраля 2026, 20:25

Карбонель: ЕС находится в состоянии войны с Россией

Фото: istockphoto/ffikretow

Генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Белен Мартинес Карбонель заявила, что Европа, по ее мнению, уже находится в состоянии войны с Россией.





По словам политика, Евросоюзу необходимо добиваться «справедливого и устойчивого мира», и для этого потребуется поддержка США. Она также отметила, что европейцам придется учитывать изменение приоритетов, усиление обороны потребует перераспределения ресурсов и может означать отказ от части привычного уровня комфорта.



Чиновница добавила, что после начала украинского конфликта ЕС перестал быть исключительно экономическим и миротворческим проектом. Теперь он должен активнее использовать инструменты оборонной политики.





«Мы уже находимся в состоянии войны с Россией… Если говорить о войне с мобилизацией граждан европейских стран и их участием в боях на фронтах, я предпочитаю думать, что этого не произойдет», — цитирует Карбонель El País.