Илона Маска и гендиректора X вызвали на допрос во Франции

03 февраля 2026, 14:43

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Французская прокуратура вызвала основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, а также генерального директора соцсети X Линду Якарино на допрос в рамках расследования о манипулировании алгоритмами и незаконном сборе данных. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





Следствие в отношении американской соцсети ведётся с января 2025 года. В парижских офисах X уже проходят обыски, которые ведут подразделения прокуратуры по борьбе с киберпреступностью.



На фоне этого основатель Telegram Павел Дуров критиковал действия французских властей, отмечая, что Франция активно использует уголовное преследование в отношении международных соцсетей, включая Telegram, X и TikTok.





«Не заблуждайтесь: это несвободная страна», — подчеркнул предприниматель.