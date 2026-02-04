Названа дата переговоров США и Ирана по ядерной программе
Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи официально подтвердил проведение переговоров с США по вопросам ядерной программы Тегерана. Встреча состоится в пятницу, 6 февраля, ориентировочно в 10:00 по местному времени.
По словам иранского дипломата, переговоры должны пройти в столице Омана — Маскате. Издание Axios, ссылаясь на американских чиновников, ранее писало об отмене встречи.
При этом агентство Mehr утверждает, что Белый дом стремится расширить повестку саммита, выйдя за рамки изначально согласованной темы ядерной программы.
Недавно американские СМИ сообщали о готовности Тегерана свернуть разработки оружия массового поражения ради мирного соглашения с США.
