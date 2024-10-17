Франция поддержала идею Украины пригласить Россию на мирную конференцию

Франция выразила поддержку предложению Украины пригласить Россию на вторую международную мирную конференцию по вопросам украинского кризиса.
Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что Париж согласен с этим решением, подчеркнув важность диалога в поиске мирного решения конфликта.
По его словам, конференция состоится до конца 2024 года и станет важным этапом в урегулировании кризиса.
Ранее президент Украины Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте призвал страны отправить военных для пополнения рядов ВСУ. По его словам, они необходимы, чтобы заменить военнослужащих ВСУ. Владимир Зеленский также подчеркнул, что Украина стремится к членству в НАТО, и он лично пообещал сделать все, чтобы это произошло.
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«Украинцы сами предложили пригласить Россию на эту конференцию, и мы поддерживаем это решение», – заявил Барро в интервью телеканалу LCI.
По его словам, конференция состоится до конца 2024 года и станет важным этапом в урегулировании кризиса.
Ранее президент Украины Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте призвал страны отправить военных для пополнения рядов ВСУ. По его словам, они необходимы, чтобы заменить военнослужащих ВСУ. Владимир Зеленский также подчеркнул, что Украина стремится к членству в НАТО, и он лично пообещал сделать все, чтобы это произошло.
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Елена Перлова