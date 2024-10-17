Франция поддержала идею Украины пригласить Россию на мирную конференцию

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж поддерживает инициативу Киева пригласить Россию на вторую международную конференцию по Украине, которая должна пройти до конца года. Об этом Барро сообщил в эфире телеканала LCI.