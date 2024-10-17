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Словакия вполне может осуществить поставки вооружений Украине, но сделано это будет исключительно на коммерческой основе. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
Его слова приводит издание Blesk. Противников такого подхода глава словацкого правительства призвал перестать морализировать.
В тоже время политик подтвердил, что по-прежнему является убеждённым противником того, чтобы передавать оружие в дар Украине. Что касается коммерческих поставок, то этот вопрос остаётся открытым, заключил премьер-министр.
Россия неоднократно подчёркивала, что поставки оружия Украине союзниками затягивают конфликт, мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние, а также являются «игрой с огнём». Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любые транспорты с вооружениями, отправляющиеся на Украину, являются законной целью российских военных.
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«Кто хочет покупать оружие и боеприпасы, пусть покупает. Не продадим мы — так продадут другие», — заявил Фицо.
В тоже время политик подтвердил, что по-прежнему является убеждённым противником того, чтобы передавать оружие в дар Украине. Что касается коммерческих поставок, то этот вопрос остаётся открытым, заключил премьер-министр.
Россия неоднократно подчёркивала, что поставки оружия Украине союзниками затягивают конфликт, мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние, а также являются «игрой с огнём». Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любые транспорты с вооружениями, отправляющиеся на Украину, являются законной целью российских военных.
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Александр Бойцов