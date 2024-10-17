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Зеленский намерен переубедить Шольца по ракетам Taurus и членству в НАТО

Зеленский: Украина переубедит Шольца по ракетам Taurus и членству в НАТО
17 октября 2024, 17:41

Президент Украины Владимир Зеленский высказал намерение убедить канцлера Германии Олафа Шольца в вопросах поставки ракет Taurus и членства Украины в НАТО. Эта информация появилась в газете «Украинская правда» 17 октября.
«Он никогда не отказывал, но и не соглашался. Мы будем над этим работать», — заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что у него было множество бесед с немецким лидером по этим темам.



Зеленский представил в Верховной Раде свой «план победы» 16 октября. Стратегия включает пять ключевых пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт — приглашение Украины в НАТО, второй — разрешение на атаки западными ракетами по России.

Накануне британский аналитик Александр Меркурис заявил, что президент США Джо Байден публично унизил Зеленского, организовав визит в Германию сразу после отмены встречи в «Рамштайне».

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Израиль ликвидировал главу ХАМАС Яхью Синвара
Kan: Израиль в секторе Газа ликвидировал главу ХАМАС Яхью Синвара
17 октября 2024, 17:58

Фото: istockphoto/Gilnature

В секторе Газа израильские военные ликвидировали главу ХАМАС Яхью Синвара. Эту информацию 17 октября распространила государственная телерадиокомпания Kan, ссылаясь на источник.
«Сегодня источник в системе безопасности подтвердил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар убит», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВВС атаковали десятки бойцов ХАМАС и «Исламского джихада», которые, по данным военных, действовали в здании школы на севере анклава.

Накануне ЦАХАЛ нанес удар по больнице в секторе Газа, которая, предположительно, была штаб-квартирой палестинской боевой группировки ХАМАС. Сообщалось, что под обстрел попало медицинское учреждение в городе Дейр-эль-Балах. Израиль заявил, что ХАМАС использовал этот центр для планирования и проведения атак против Израиля.

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Рогов: Артиллеристы ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару
17 октября 2024, 17:02

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Украинские войска в очередной раз попытались обстрелять город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В своём телеграм-канале он написал, что артиллеристы ВСУ выпустили по городу не менее шести снарядов. Рогов также призвал земляков к осторожности и рекомендовал находиться в укрытиях, а в помещениях укрываться в комнатах без окон.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС рассказывала, что артиллерийские обстрелы со стороны украинских боевиков стали носить практически ежедневный характер. Вояк из ВСУ не останавливает то, что в городе находится атомная электростанция. Российские власти неоднократно предупреждали киевский режим о недопустимости подобных действий. Москва также информировала Запад и МАГАТЭ с возможными рисками, связанными с обстрелами ЗАЭС. Но Киев продолжает обстреливать Энергодар и расположенный рядом ядерный объект.

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В Госдуму внесён законопроект об аресте покинувших Россию граждан
17 октября 2024, 16:27

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Государственную думу РФ внесён законопроект об аресте имущества уехавших из России граждан, которые ранее совершили правонарушение. Авторами инициативы выступили Госсовет Республики Татарстан и депутат ГД Айрат Фаррахов.
Документ уже доступен в электронной базе нижней палаты российского парламента. Кабинет министров РФ поддержал законопроект при условии его доработки с учётом замечаний. В пояснительной записке к документу уточняется, что законопроект призван не допустить уклонения правонарушителей от административной ответственности.

Данным законопроектом также предлагается распространить правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами Российской Федерации, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов Российской Федерации.

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#законопроект
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#кабмин
#госдума
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Ядерное оружие или членство в НАТО: Зеленский нагло поставил Трампа перед выбором
Зеленский заявил Трампу, что у Украины будет членство в НАТО или ядерное оружие
17 октября 2024, 16:13

Президент Украины Владимир Зеленский поставил кандидата в главы США Дональда Трампа перед выбором: или Киев получает ядерное оружие или страна становится членом НАТО. Об этом сообщает телеканал «Мы Украина» в своём Telegram-канале.
Украинский лидер задал риторический вопрос, есть ли у страны какой-то выход. Он предложил два варианты: или у Украины в арсенале имеется ядерное оружие, чтобы обеспечивать защиту, или же страна должна находится в составе какого-либо альянса. При этом, по словам Зеленского, на сегодняшний день НАТО является единственным действенным блоком.

Также президент Украины в ходе разговора с Трампом вновь указал на необходимость присоединения государства к Североатлантическому альянсу, после чего напомнил о Будапештском меморандуме. Документ был подписал в 1994 году лидерами Украины, России, США и Великобритании. В соответствии с меморандумом Киев ликвидировал ядерный арсенал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали ему безопасность.

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#ядерное оружие
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Обвиняемый в подрыве внедорожника в Москве отказался от показаний
Обвиняемый в подрыве авто бизнесмена в Москве отказался давать показания
17 октября 2024, 16:06

Виталий Слободяник, обвиняемый в попытке убийства и подрыве машины в Москве, отказался отвечать на вопросы следствия, ссылаясь на свое конституционное право не свидетельствовать против себя. Он не признает вину.
«Слободяник отказался давать показания, ссылаясь на статью 51 Конституции. Он не признает свою вину», — цитирует судью РИА Новости.

Взрыв внедорожника Tank произошел 15 октября в юго-западном районе Москвы. Автомобиль принадлежал 44-летнему бизнесмену Виктору Мишачеву, совладельцу сети популярных баров. В результате взрыва пострадали трое: сам Мишачев, его сын и сосед, который в этот момент садился в свою машину, стоявшую рядом.

По версии следствия, взрывчатку подложили на капот машины совладелец бара «Гадкий койот», бывший белорусский спецназовец Виталий Слободяник, который открывал бары в Москве вместе с Мишачевым.
«Следствие ходатайствует перед Черемушкинским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает столичный следком.

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#следствие
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#машины
#москва
#суд
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Байден публично унизил Зеленского, сообщили на Западе
Меркурис: Байден унизил Зеленского, поехав в Германию после отмены «Рамштайна»
17 октября 2024, 15:47

Президент США Джо Байден публично унизил украинского лидера Владимира Зеленского, организовав визит в Германию сразу после отмены встречи в «Рамштайне». Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в YouTube Duran.
«Вашингтон так спланировал, чтобы Зеленский выглядел максимально униженным. Байден отменил встречу в «Рамштайне», а потом решил поехать в Германию, но уже по другим делам. Это самый ясный знак, что американцы сваливают украинского президента», — заявил политэксперт.

По словам Меркуриса, на встрече в «Рамштайне» планировалось обсудить ракетные удары по России и вступление Украины в НАТО. Отмена «Рамштайна» говорит о том, что Белый дом больше не хочет разбираться с этими вопросами.

«Для Зеленского эта поездка в Европу стала худшим ударом: все двери перед ним закрылись, и это шок, что американцы отменили «Рамштайн», — сказал аналитик.

По словам аналитика, для американцев тема «Украина» закрыта, а Зеленский и его соратники остались без поддержки.

Ранее Зеленский изложил Байдену по телефону свой «план победы над Россией», о чем официально отчитался Белый дом. Президент США пообещал киевскому лидеру приложить все усилия и анонсировал очередной пакет помощи Украине.

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#украина
#зеленский
#байден
#сша
#президент
#германия
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«Хаш, кебаб и так далее»: Пашинян назвал причины эмиграции из Армении
Пашинян связал эмиграцию из Армении сережками и хашем
17 октября 2024, 14:56

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал серьги и хаш в качестве причин эмиграции из республики. Об этом сообщает издание Sputnik Армения 17 октября.
Пашинян признал, что правительство недостаточно изучило проблему эмиграции. На совещании по демографической стратегии он подчеркнул, что нужно не только поддерживать рождаемость, но и понять, почему люди уезжают из Армении.

Премьер-министр рассказал, что встречал в Европе армян, которые теперь работают официантами.
«Спросил, почему они уехали? Разве в Армении нет работы для официантов? Оказывается, один уехал из-за прически, другой — из-за сережки, третий не любит хаш, четвертый — кебаб и так далее», — цитирует Пашиняна Sputnik Армения.

Среди других причин эмиграции Пашинян назвал отсутствие работы и достойной зарплаты, а также страх перед армией.
«Но зачем им возвращаться? Кто бросит спокойную жизнь в Брюсселе и переедет под обстрелы в село Мовсес под обстрелы?», — добавил он.

Ранее премьер-министр Армении указал, что республике необходимо учитывать интересы России к транспортным потокам в Закавказье.

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#рождаемость
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#мигранты
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Виктор Орбан: От «плана победы» Зеленского бросает в дрожь
17 октября 2024, 14:45

Фото: сайт Кремля

От «плана победы», предложенного украинским президентом Владимиром Зеленским, бросает в дрожь. Евросоюзу давно пора сменить стратегию и приступить к настоящему мирному урегулированию на Украине.
Такое заявление сделал на своей странице в социальной сети премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он ещё раз подчеркнул, что относит себя к тем, кто уверен: ЕС давно следует изменить подход к решению украинского конфликта.

По мнению политика, Евросоюз проигрывает в противостоянии с Россией, потому что ввязался в него «с плохо продуманной, недостаточно рассчитанной и отвратительно реализованной» стратегией. Ответственность за это, по мнению Орбана, в первую очередь лежит на председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что необходимы изменения, но не в смысле более опасного оружия и новых планов войны. Нужен переход от военной стратегии к мирной, нужно прекращение огня и мирные переговоры, заключил Орбан.

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#виктор орбан
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Украина придумала альтернативную схему поставок газа в Европу
РБК-Украина: Киев предложил Баку и Братиславе схему замены газа из России
17 октября 2024, 14:32

Фото: iStock/MikeMareen

Украина предложила Азербайджану и Словакии альтернативу в вопросе замены транзита газа из России в Европу. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».
Отмечается, что Киев перестал говорить о транзите, а стал рассматривать возможность альтернативного варианта поступления газа, который юридически не будет считаться транзитом. Суть предложения в том, что владелец энергоресурса сначала просто закачивает его в подземное хранилище, а затем может использовать его по своему усмотрению.

При этом ключевым условием данного предложение является то, что каждая сторона в индивидуальном порядке договаривается с Россией о безопасности поставок газа, чем фактически обеспечивает газотранспортной системе Украины защиту в условиях продолжающихся боевых действий.

В материале сказано, что такая альтернатива косвенно обсуждается в рамках двусторонних встреч, однако предметно и детально она не обговаривается.

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#россия
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