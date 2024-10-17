Зеленский намерен переубедить Шольца по ракетам Taurus и членству в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский высказал намерение убедить канцлера Германии Олафа Шольца в вопросах поставки ракет Taurus и членства Украины в НАТО. Эта информация появилась в газете «Украинская правда» 17 октября.
«Он никогда не отказывал, но и не соглашался. Мы будем над этим работать», — заявил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что у него было множество бесед с немецким лидером по этим темам.
Зеленский представил в Верховной Раде свой «план победы» 16 октября. Стратегия включает пять ключевых пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт — приглашение Украины в НАТО, второй — разрешение на атаки западными ракетами по России.
Накануне британский аналитик Александр Меркурис заявил, что президент США Джо Байден публично унизил Зеленского, организовав визит в Германию сразу после отмены встречи в «Рамштайне».
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Лия Мурадьян