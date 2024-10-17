В Кремле назвали «план» Зеленского безрассудным и недальновидным

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Владимир Зеленский пытается закрепить участие НАТО в конфликте, именно это и лежит в основе его «плана». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 октября.
«Главная идея "плана" — формализация прямого участия НАТО в конфликте вокруг Украины. Вот что, по крайней мере, было озвучено и дошло до общественности. Зеленский говорит: вы уже участвуете, но неофициально. А давайте сделаем это официальным, пусть НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации», — цитирует Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля также отметил, что это скорее не план мира, а план дальнейшего обострения ситуации, чтобы вывести на грань столкновения НАТО и России, что, конечно, чревато серьезными последствиями.
«Мы видим реакцию европейцев, даже НАТО, и они явно не рады таким нелогичным, и, честно говоря, глупым предложениям», — заключил пресс-секретарь президента РФ.Читайте также:
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Лия Мурадьян