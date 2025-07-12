Франция пришла к «историческому» решению о создании государства Новая Каледония

Politico: во Франции заключено соглашение о создании государства Новая Каледония
Фото: iStock/Stefan_Alfonso

Во Франции заключили соглашение о создании государства Новая Каледония. Об этом сообщает издание Politico.



Соперничающие политические движения, которые обсуждали будущее Новой Каледонии, объявили о заключении соглашения о создании нового государства, которое будет частично зависеть от Франции.

Группировки, выступающие за и против независимости, пришли к компромиссу, который предоставит территории автономию.

Отмечается, что соглашение предполагает создание отдельного гражданства Новой Каледонии и передачу новой стране полномочий в сфере международных отношений.

Теперь документ пройдёт через голосование в парламенте Франции и референдум на островах.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0