Франция пришла к «историческому» решению о создании государства Новая Каледония
Во Франции заключили соглашение о создании государства Новая Каледония. Об этом сообщает издание Politico.
Соперничающие политические движения, которые обсуждали будущее Новой Каледонии, объявили о заключении соглашения о создании нового государства, которое будет частично зависеть от Франции.
Группировки, выступающие за и против независимости, пришли к компромиссу, который предоставит территории автономию.
Отмечается, что соглашение предполагает создание отдельного гражданства Новой Каледонии и передачу новой стране полномочий в сфере международных отношений.
Теперь документ пройдёт через голосование в парламенте Франции и референдум на островах.
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