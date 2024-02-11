Франция призвала ЕС увеличить траты на оборону из-за угрозы со стороны России

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Министр иностранных дел Франции, Стефан Сежурне считает необходимым значительно увеличить военные расходы стран Евросоюза (ЕС) в свете возможной угрозы со стороны России. Об этом он заявил в интервью изданию Ouest France.
По его мнению, это становится «экзистенциальным вопросом», и поэтому Европе необходимо «обеспечить безопасность».
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