Посла России вызовут в МИД Франции из-за гибели двух французов в зоне СВО

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Посла РФ во Франции Алексея Мешкова вызовут в МИД после гибели двух французов на Украине. Об этом передает агентство Франс Пресс, ссылаясь на дипломатический источник.
«Посол России во Франции "будет вызван" в понедельник в МИД, чтобы вновь заявить (ему – ред.) об осуждении российских ударов, в результате которых на Украине погибли двое французских гуманитарных работников», - сообщает агентство.
Кроме того, Париж планирует выразить российскому послу осуждение в связи с «ростом дезинформации в отношении Франции».
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