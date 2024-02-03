Париж начал расследование после гибели двух французов на Украине

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Французская антитеррористическая прокуратура начала расследование в связи с гибелью двух граждан Франции на Украине, сообщает AFP. Согласно информации СМИ, это уже десятое дело, связанное с украинским конфликтом.
Ранее глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне сообщил о гибели двух французских гуманитарных работников на Украине. Он также упомянул, что еще трое граждан получили ранения, не предоставив дополнительных подробностей.
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