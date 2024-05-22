Франция провела тестовый запуск ракеты, способной нести ядерную боевую часть

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Франция провела первый тестовый запуск обновлённой сверхзвуковой ракеты ASMPA, которая способна нести ядерную боевую часть. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.
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Анастасия Чинкова