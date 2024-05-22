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Франция провела тестовый запуск ракеты, способной нести ядерную боевую часть

22 мая 2024, 18:58
Фото: iStock/Alexyz3d

Фото: iStock/Alexyz3d

Франция провела первый тестовый запуск обновлённой сверхзвуковой ракеты ASMPA, которая способна нести ядерную боевую часть. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.
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#франция
#ядерное оружие
#ракета
#тестирование
В Киеве заявили о завершении работы над гарантиями безопасности с США
Ермак: работа США и Украины над гарантиями безопасности почти завершена
22 мая 2024, 18:41

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Работа США и Украины над гарантиями безопасности почти завершена.
Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак по телефону помощнику президента Штатов по нацбезопасности Джейкому Салливану, сообщает пресс-служба офиса.

Также страны обсудили подготовку Киева к «саммиту мира» в Швейцарии. По словам Ермака, это мероприятие несет важность для всех государств.

Ермак рассказал Салливану о ситуации на фронте, отметив важность усиления противовоздушной обороны страны.

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#сша
#украина
#безопасность
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«Надо бороться»: Путин поручил АСИ активней продвигать бренды РФ за рубежом
Путин: российские бренды надо активней продвигать за границей
22 мая 2024, 18:34

Фото: сайт Кремля

Российские бренды необходимо активней продвигать за границей. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Это же касается и различных российских разработок.
По словам президента, в этом вопросе необходимо быть эффективнее, поскольку «недоброжелателям» будет труднее ограничивать Россию.

«Рынок все выстроит, а за рынок надо, конечно, бороться», – сказал Путин.
Российский лидер добавил, что необходимо также активно развивать партнерство на международном уровне, продвигать в мир практики и проекты. Таким образом, считает Путин, Россия решит различные амбициозные задачи по росту экономики, благополучию российских семей и другие.

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#россия
#владимир путин
#бренд
#технологии
#аси
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Путин включил Мединского в совет по культуре и искусству
22 мая 2024, 18:28

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин включил председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского в совет по культуре и искусству. Глава государства подписал соответствующий указ.
Днём ранее глава государства уволил своего советника Владимира Толстого. Он занимал пост советника по вопросам культуры с 2012 года. Затем в 2019 году он был назначен председателем Совета при президенте России по русскому языку.

Теперь эту должность занимает глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она также является членом президиума Совета при Президенте по культуре и искусству.

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#владимир путин
#культура
#искусство
#политика
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Политолог Михайлов объяснил, почему Франция не введёт войска на Украину
22 мая 2024, 18:20

Фото: iStock/e-crow

Политолог, военный эксперт Евгений Михайлов заявил о том, что Франция не осмелится вводить войска на Украину, поскольку это приведёт к конфликтной ситуации с НАТО, который не намерен напрямую вступать в противоборство с Россией.
Кроме того, эксперт назвал все заявления Макрона о вводе войск на Украину просто «Бряканьем оружия».

«Были заявления экспертов о том, что Россия сейчас производит больше современного оружия, чем страны НАТО вместе взятые. Сомневаюсь, что Макрон подпишет политический приговор для Франции. Он может говорить, что введёт войска, но это не означает, что все дойдёт до реальных действий. Примерно так же американцы обещают новые поставки вооружения», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Михайлов.

До этого стало известно о том, что в Молдавии граждане также выступают против милитаризации страны. Об этом сообщила депутат молдавского парламента от Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Диана Караман.

«Молдавский народ, как показывают все опросы, очень негативно реагирует на милитаризацию Республики Молдова. В том числе представители власти подтверждают, что абсолютное большинство, речь идет о 80% граждан, выступает за сохранение нейтралитета. Это значит отказ от милитаризации, отказ от участия на стороне одной из воюющих сторон», — пояснила в беседе с «Известиями» Караман.

Ранее директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников заявил, что, если Париж всё же решится отправить свои войска на Украину — ответ России будет лежать не только в политической плоскости.

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#мид
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#париж
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#нато
#макрон
#вооружения
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Байден против признания Палестины другими странами в одностороннем порядке
CNN: Байден не хочет, чтобы другие страны признали Палестину односторонне
22 мая 2024, 18:04

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден выступил против признания Палестины другими странами в одностороннем порядке. Об этом журналистам CNN сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.
«Он считает, что палестинское государство должно быть создано путем прямых переговоров между сторонами, не путем одностороннего признания», – сказал представитель СНБ.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что решение России признать Палестину последовательно, поскольку РФ является преемницей СССР, который признал Палестину в финале своего существования.

Сегодня Палестину признали 140 из 193 государств-членов ООН. Среди них Китай, Швеция, Россия, Норвегия, Испания и Ирландия. Глава МИД Израиля Исраэль Кац распорядился, чтобы послы Норвегии, Ирландии и Испании вернулись в Израиль для дальнейшей консультации по данному вопросу.

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#мир
#сша
#джозеф байден
#палестина
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Зеленский призвал НАТО сбивать воздушные цели над Украиной
Зеленский: если в НАТО не могут поставить самолеты, пусть сбивают цели
22 мая 2024, 18:02

Страны НАТО должны сбивать воздушные цели над Украиной, если не могут поставить стране самолеты, пишет Reuters
Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский. Так он отреагировал на призыв к западным союзникам поставить Украине 120-130 самолетов. По его мнению, если страны альянса не могут предоставить авиацию, им надо непосредственно оказывать помощь Киеву.

Он добавил, что НАТО надо поднимать самолеты в воздух и сбивать цели. Должна рассматриваться возможность прямой помощи Киеву, отметил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский потребовал срочную доставку самолетов на Украину.

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#владимир зеленский
#нато
#украина
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Пашинян обвинил две страны-участницы ОДКБ в помощи Азербайджану
Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Карабахе против Армении
22 мая 2024, 17:32

Фото: Пресс-служба Кремля

Две страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оказывали помощь Азербайджану при эскалации конфликта в Нагорном Карабахе 2020 года. Такое утверждение в рамках правительственного часа в парламенте высказал премьер Армении Никол Пашинян.
«В 2020 году в подготовке войны принимали участие наши союзники, не на нашей стороне. Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке к войне против нас», – сказал Пашинян.
В конце февраля он заявлял, что отношения Армении с ОДКБ де-факто заморожены. При этом, если ситуация не переменится в лучшую сторону, Ереван может это сделать де-юре.

В республиканском МИД сообщили, что Армения не будет финансировать ОДКБ.. Замглавы российского МИД Александр Панкин заявлял, что такое решение армянской стороны не будет трагедией.

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#мир
#армения
#никол пашинян
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В США сравнили, кто сильнее: Россия или НАТО
Экс-полковник США Уилкерсон: НАТО проиграет в сражении с Россией
22 мая 2024, 17:31

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Страны НАТО проиграют в противостоянии с Россией. Так считает экс-полковник США Ларри Уилкерсон. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«У НАТО нет ни малейшего шанса совершить проникновение (через восточную границу альянса – ред.), которое могло бы продлиться дольше одного дня и продвинуться более чем на сотню километров», — считает Уилкерсон.

Он также отметил, что западные политики и военная верхушка сильно заблуждаются по поводу боеспособности своих армий. Сейчас, объясняет бывший американский полковник, западным политикам стыдно за то, что они недооценили возможности России и переоценили Украину в текущем конфликте.

При этом Уилкерсон пояснил, что боевая готовность США находится в плачевном состоянии, а все высказывания о возможном конфликте с Россией являются безумием.

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#сша
#нато
#удар
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В Японии неоднозначно высказались о Курильских островах
Hokkaido Shimbun: Японии следует пока забыть о Курильских островах
22 мая 2024, 17:24

Фото: iStock/LARISA DUKA

Правительству Японии следует пока отложить переговоры о Курильских островах.
Об этом сообщает издание Hokkaido Shimbun. Там отмечают, что в условиях, когда Россия находится в конфликте с Украиной, у страны возрос интерес к территориальным проблемам. В связи с этим Токио будет сложнее продвинуться в переговорах с Москвой по «северным территориям».

В этом случае Японии лучше сделать упор на сферы взаимодействия с Россией, где есть перспектива, например, рыболовстве. При этом отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, добавили там.

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#япония
#россия
#остров
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