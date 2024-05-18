Франция застала Запад врасплох своим решением по России

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Союзники обеспокоены решением Франции пригласить Россию на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что в апреле Париж застал врасплох западные страны, которые не ожидали приглашения российской делегации.
В частности, обеспокоенность по поводу такого решения выразили официальные лица Великобритании, США и других союзников по Второй мировой войне.
Неназванный представитель британского правительства подчеркнул, что в последнее время действия Парижа тревожны. Помимо приглашения России на церемонию, президент страны Эммануэль Макрон принял главу Китая Си Цзиньпина и направил представителя Франции на инаугурацию президента России Владимира Путина.
Однако глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не получала приглашения от Парижа. Он подчеркнул, что приличные люди сначала отправляют письмо, а уже затем объявляют об этом.
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В частности, обеспокоенность по поводу такого решения выразили официальные лица Великобритании, США и других союзников по Второй мировой войне.
Неназванный представитель британского правительства подчеркнул, что в последнее время действия Парижа тревожны. Помимо приглашения России на церемонию, президент страны Эммануэль Макрон принял главу Китая Си Цзиньпина и направил представителя Франции на инаугурацию президента России Владимира Путина.
Однако глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не получала приглашения от Парижа. Он подчеркнул, что приличные люди сначала отправляют письмо, а уже затем объявляют об этом.
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Анастасия Чинкова