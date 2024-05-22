Политолог Михайлов объяснил, почему Франция не введёт войска на Украину

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Политолог, военный эксперт Евгений Михайлов заявил о том, что Франция не осмелится вводить войска на Украину, поскольку это приведёт к конфликтной ситуации с НАТО, который не намерен напрямую вступать в противоборство с Россией.
Кроме того, эксперт назвал все заявления Макрона о вводе войск на Украину просто «Бряканьем оружия».
До этого стало известно о том, что в Молдавии граждане также выступают против милитаризации страны. Об этом сообщила депутат молдавского парламента от Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Диана Караман.
Ранее директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников заявил, что, если Париж всё же решится отправить свои войска на Украину — ответ России будет лежать не только в политической плоскости.
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«Были заявления экспертов о том, что Россия сейчас производит больше современного оружия, чем страны НАТО вместе взятые. Сомневаюсь, что Макрон подпишет политический приговор для Франции. Он может говорить, что введёт войска, но это не означает, что все дойдёт до реальных действий. Примерно так же американцы обещают новые поставки вооружения», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Михайлов.
До этого стало известно о том, что в Молдавии граждане также выступают против милитаризации страны. Об этом сообщила депутат молдавского парламента от Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Диана Караман.
«Молдавский народ, как показывают все опросы, очень негативно реагирует на милитаризацию Республики Молдова. В том числе представители власти подтверждают, что абсолютное большинство, речь идет о 80% граждан, выступает за сохранение нейтралитета. Это значит отказ от милитаризации, отказ от участия на стороне одной из воюющих сторон», — пояснила в беседе с «Известиями» Караман.
Ранее директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников заявил, что, если Париж всё же решится отправить свои войска на Украину — ответ России будет лежать не только в политической плоскости.
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Мелисса Тимофеева