04 октября 2025, 20:29

DN: Франция столкнулась с бюрократией при переброске войск в страны НАТО

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Франция при подготовке к усилению присутствия НАТО у восточной границы альянса испытывает трудности с переброской личного состава и техники. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на генерала Фабриса Феола.