Франция столкнулась с бюрократией при переброске войск в страны НАТО
Франция при подготовке к усилению присутствия НАТО у восточной границы альянса испытывает трудности с переброской личного состава и техники. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на генерала Фабриса Феола.
По словам офицера, получение разрешений на пересечение границ соседних стран военными конвоями сейчас занимает десятки дней — значительно больше установленного ЕС срока в пятидневку.
Феол призвал провести более тщательное планирование наземной транспортной сети Европы, «вернувшись к тому, что было во времена холодной войны».
Ранее, в начале сентября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран согласились разместить свои войска на территории Украины после прекращения огня — такое решение приняли на совещании «коалиции желающих», прошедшем в Елисейском дворце.
12 сентября генеральный секретарь альянса Марк Рютте объявил о запуске операции «Восточный страж» (Eastern Sentry) для укрепления обороны восточных рубежей НАТО после инцидента с беспилотниками в Польше.
Читайте также: