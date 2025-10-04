В Финляндии отреагироали на слова генсека НАТО о России

04 октября 2025, 17:47

Мема призвал ЕС поменять политику после слов Рютте о российских ракетах

Фото: istockphoto/vadimrysev

Финский политик Армандо Мема в своём микроблоге X призвал ЕС пересмотреть политику по отношению к России.





Поводом для заявления стали слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что российские ракеты могут за считанные минуты достичь европейских городов.





«Вместо инвестиций в дипломатию мы вкладываемся в оружие и войну, в которой Украина не сможет победить», — написал Мема.

