В Финляндии отреагироали на слова генсека НАТО о России
Мема призвал ЕС поменять политику после слов Рютте о российских ракетах
Финский политик Армандо Мема в своём микроблоге X призвал ЕС пересмотреть политику по отношению к России.
Поводом для заявления стали слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что российские ракеты могут за считанные минуты достичь европейских городов.
«Вместо инвестиций в дипломатию мы вкладываемся в оружие и войну, в которой Украина не сможет победить», — написал Мема.Он добавил, что на фоне происходящего видно, что политики Европы стали «безумными».
Ранее Рютте подчеркнул, что Украина является первой линией обороны НАТО, и страны альянса продолжают её поддерживать.