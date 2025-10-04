В ООН потеряли важные документы о диалоге СССР и США по ядерному оружию
В ООН обнаружили утрату части архивных материалов, связанных с ядерным диалогом между Советским Союзом и Соединёнными Штатами в 1960-х годах. Об этом сообщил бывший куратор политики безопасности МАГАТЭ Тарик Рауф, передаёт РБК.
Речь идёт о протоколах переговоров, посвящённых обсуждению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и практике Nuclear Sharing – праве стран НАТО на совместное использование ядерного оружия.
По словам Рауфа, доподлинно неизвестно, как именно проходили и завершились переговоры по этому вопросу. При попытке ознакомиться с документами во время посещения офиса ООН в Женеве он выяснил, что из-за многочисленных реконструкций Дворца наций часть протоколов была утрачена.
Официальная справка НАТО отмечает, что соглашения о совместном использовании ядерного оружия уже существовали в 1960-х годах и были известны СССР ещё до начала обсуждений ДНЯО.
Договор о нераспространении, принятый в 1968 году, признаёт ядерными державами государства, которые произвели и взорвали ядерное оружие до 1 января 1967 года.
