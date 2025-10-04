В ООН потеряли важные документы о диалоге СССР и США по ядерному оружию

04 октября 2025, 12:12

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

В ООН обнаружили утрату части архивных материалов, связанных с ядерным диалогом между Советским Союзом и Соединёнными Штатами в 1960-х годах. Об этом сообщил бывший куратор политики безопасности МАГАТЭ Тарик Рауф, передаёт РБК.