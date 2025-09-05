СМИ назвали столицу Франции неподходящим местом для встречи «коалиции желающих»
RS: Париж — неудачное место для саммита «коалиции желающих» по Украине
Саммит так называемой «коалиции желающих» в Париже оказался неудачным местом для обсуждения лидерских переговоров по Украине. Об этом 5 сентября пишет американский журнал Responsible Statecraft (RS).
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о готовности 26 европейских государств участвовать в обеспечении безопасности Украины и отметил, что в дискуссиях участвовали представители 35 стран. По его словам, силы будут размещены за пределами линии фронта.
«Париж оказался крайне неудачным местом для проведения саммита европейской «коалиции желающих» для обсуждения поддержки Украины на этой неделе. Через пять дней после встречи во Франции вполне может не быть правительства», — сказано в материале.
31 августа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейцы разрабатывают конкретный план возможного военного присутствия на Украине после окончания конфликта, который будет полностью поддержан возможностями США.