Стало известно, что успел сделать Павел Дуров перед задержанием

Жителя Курска, который самостоятельно спроектировал зенитный прожектор для обнаружения БПЛА, задержали за его передачу полку «Азов»*. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости. Устройство он отправил в Киев через Литву, чтобы украинцы могли сбивать российские беспилотники, указано в материале.