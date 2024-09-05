Стало известно, что успел сделать Павел Дуров перед задержанием

Фото: соцсети П. Дурова
Бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров перед задержанием в парижском аэропорту Ле-Бурже успел забрать свой багаж и попасть в VIP-зал. Об этом информирует TF1.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Основателю Telegram были предъявлены обвинения в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.
Павел Дуров, его помощница и телохранитель сели в VIP-лаунже во время проверки документов. В этот момент к ним подошли полицейские и попросили подняться на верхний этаж. Позже они сообщили предпринимателю, что он задержан. По словам источника, бизнесмен «не мог в это поверить».
Ранее в госдуме предупредили уехавших из Российской Федерации об опасности повторения судьбы Дурова. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет отметил, что задержание Павла Дурова показывает избирательность «палочной демократии на Западе».
До этого стало известно, что Дуров был отпущен из-под стражи по решению суда с обязательством внести залог в размере €5 млн. Бизнесмен должен дважды в неделю являться в полицию и отмечаться там.
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Павел Дуров, его помощница и телохранитель сели в VIP-лаунже во время проверки документов. В этот момент к ним подошли полицейские и попросили подняться на верхний этаж. Позже они сообщили предпринимателю, что он задержан. По словам источника, бизнесмен «не мог в это поверить».
Ранее в госдуме предупредили уехавших из Российской Федерации об опасности повторения судьбы Дурова. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет отметил, что задержание Павла Дурова показывает избирательность «палочной демократии на Западе».
До этого стало известно, что Дуров был отпущен из-под стражи по решению суда с обязательством внести залог в размере €5 млн. Бизнесмен должен дважды в неделю являться в полицию и отмечаться там.
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Дарья Осипова