Павел Дуров отказался от дипломатической помощи от России и ОАЭ

Фото: соцсети П. Дурова
Основатель Telegram Павел Дуров, находясь под следствием во Франции, отклонил предложения о дипломатической помощи как от России, так и от Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом информирует издание Politico.
Отмечается, что обе стороны продолжают поддерживать контакт с французскими властями в связи с ситуацией с Павлом Дуровым.
Французские журналисты раскрыли детали операции против бизнесмена. По данным издания, агент спецслужб связался через Telegram с сексуальным маньяком, после чего правоохранительные органы потребовали от мессенджера предоставить личные данные этого человека. Однако Telegram отказался выполнить запрос, что стало одним из оснований для обвинений Дурова в отказе сотрудничать.
Сам Павел Дуров подчеркивает, что в Европейском Союзе у Telegram есть отдельное представительство, и компания строго соблюдает законы.
Напомним, что Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Основателю Telegram были предъявлены обвинения в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что самое отвратительное и трагикомичное в ситуации вокруг основателя Telegram Дурова — что во Франции не смогли объяснить произошедшее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Французские журналисты раскрыли детали операции против бизнесмена. По данным издания, агент спецслужб связался через Telegram с сексуальным маньяком, после чего правоохранительные органы потребовали от мессенджера предоставить личные данные этого человека. Однако Telegram отказался выполнить запрос, что стало одним из оснований для обвинений Дурова в отказе сотрудничать.
Сам Павел Дуров подчеркивает, что в Европейском Союзе у Telegram есть отдельное представительство, и компания строго соблюдает законы.
Напомним, что Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Основателю Telegram были предъявлены обвинения в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что самое отвратительное и трагикомичное в ситуации вокруг основателя Telegram Дурова — что во Франции не смогли объяснить произошедшее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова