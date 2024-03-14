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Франция задумалась об отправке войск на Украину ещё летом 2023 года

Monde: вопрос об отправке армии Франции на Украину рассматривается с лета
14 марта 2024, 15:15
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Франция задумалась об отправке своих войск на Украину еще летом 2023 года. Париж беспокоит слабость украинской армии. Об этом пишет издание Monde.
Издание утверждает, что Франция начала задумываться об отправке своих войск на Украину еще летом прошлого года.

«В это время Украина и ее союзники надеялись, что готовящееся контрнаступление позволит отбросить часть российских войск. Но ВС Украины пали перед обороной русских. В этот период возможность отправки сухопутных войск становится опцией, которую в наивысшей секретности начинают изучать французские власти», — говорится в статье.


Кроме того, это этом говорили на совете безопасности в Елисейском дворце 12 июня 2023 года.

По словам главнокомандующего сухопутными войсками Франции Пьера Шиля, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на помощь Украине не были импровизацией. Он уточнил, что основная роль армии заключается в помощи политико-военным решениям президента.

Таким образом, автор статьи пишет, что Париж нервничает из-за слабости ВСУ.

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Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus Украине
14 марта 2024, 15:59

Фото: iStock/bluejayphoto

Нижняя палата бундестага проголосовала против проекта резолюции блока ХДС/ХСС о поставках дальнобойных ракет Taurus на Украину, передает РИА Новости.
Голосование состоялось после дебатов. При этом большинство фракций выступили против принятия данного документа. Свое мнение высказали 690 депутатов.

«За проголосовали 495, против — 190. Пять воздержались», — уточнила председатель бундестага.

Ранее Великобритания призвала Германию передать Украине ракеты дальнего радиуса действия «Taurus», несмотря на утечку информации о разговорах между офицерами немецкого бундесвера о возможной операции на Крымском мосту. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от отправки ракет «Taurus» на Украину, обосновав его как твердое и опирающееся на «власть».

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#операции
#ракеты
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#олаф шольц
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В Совфеде предупредили Прибалтику о последствиях из-за железного занавеса
Сенатор Цеков: железный занавес обречет Прибалтику на жалкое существование
14 марта 2024, 15:43

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков выразил убеждение, что без активного участия России страны Прибалтики многое потеряют.
В интервью РИА Новости 14 марта он отметил, что стремление этих стран к созданию «железного занавеса» приведет их к печальному будущему.

«Страны Прибалтики без России ничего собой не представляют, да и Западу они интересны только для того, чтобы те могли исподтишка, как Моська из басни Крылова, лаять на Россию и плести против неё свои мелкие подлые козни», — отметил Цеков.
Согласно его мнению, страны этого региона сегодня подобны паукам, запертым в банке, который контролируется Западом.

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#латвия
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Столтенберг признал «натовский след» при атаке по кораблям Черноморского флота
Генсек Столтенберг признал использование ракет НАТО в атаке по кораблям ЧМФ
14 марта 2024, 14:47

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Генсек Йенс Столтенберг выступил с рядом заявлений, представляя свой ежегодный доклад о безопасности НАТО, сообщает ТАСС
По его словам, «удары Украины по кораблям Черноморского флота России» наносились «ракетами Scalp и Storm Shadow, поставленными странами НАТО». Ранее сообщалось, что украинские военные попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море. ВМФ России отразил удар, рассказали в пресс-службе Минобороны.

Помимо этого, глава НАТО сделал ряд прочих заявлений:

«Беспрецедентная помощь союзников по НАТО помогла Украине выжить в качестве независимого государства, но Украине нужна еще большая поддержка».
Альянс не поставляет Украине достаточно боеприпасов, что отражается на поле боя. Главком ВСУ Сырский признал сложную обстановку ВСУ на восточном фронте.
«У украинцев кончаются боеприпасы, наша помощь нужна им уже сейчас», — обозначил собравшимся Столтенберг.
Помимо рассуждений про вооружение украинской армии, дипломат озвучил свою позицию относительно внутренней политике в России.
«Будет серьезной исторической ошибкой позволить Путину победить. Свободные и честные выборы — основа любой демократии, а мы знаем, что в России выборы честными и свободными не будут», — подчеркнул Генсек.
Столтенберг также отметил, что Украина получит приглашение в НАТО тогда, когда все союзники поддержат это решение. Киеву необходимо будет выполнить все обозначенные для этого условия.

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#нато
#политика
#вмф
#россия
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Экс-послу США запретили въезд в Россию
МИД России запретил въезд бывшему послу США Салливану и советнику госдепа Шолле
14 марта 2024, 13:59

Фото: istockphoto/rarrarorro

Россия ввела запрет на въезд для нескольких граждан США.
Согласно информации, опубликованной на сайте МИД РФ, в список персон нон-грата вошли советник госдепартамента Дерек Шолле, бывший посол Джон Салливан и пресс-секретарь госдепартамента Мэтью Миллер.

«Мэтью Миллер (Matthew Alan Miller) — пресс-секретарь госдепартамента... Джон Салливан (John Joseph Sullivan) — бывший посол США в России... Дерек Шолле (Dereck Chollet) — специальный советник Госдепартамента», — заявил представитель МИД РФ.
В общей сложности, Министерство Иностранных Дел России объявило о закрытии въезда в Россию для 227 американцев, связанных с разработкой, осуществлением и оправданием антироссийской политики нынешней администрации США.

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#сша
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#трамп
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«Преднамеренное искажение контекста»: Песков оценил реакцию США на интервью Путина
Песков счёл реакцию Белого дома на интервью Путина искажением контекста
14 марта 2024, 13:56

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация президента США Джо Байдена искажает слова Владимира Путина якобы существующих планах применения Москвой ядерного оружия в случае угрозы существованию страны. Сова представителя Кремля передаёт ТАСС.
«Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина. В этом опять же ничего нового нет», — заявил Песков.
Он также добавил, что такая риторика особенно усилилась за последние 2 года.

Представитель Кремля заявил, что российский лидер не делал на интервью каких-либо заявлений и угроз. Как утверждает Песков, Путин только отвечал на вопросы.

Ранее Песков заявил, что Россия готова обсудить с Арменией вопрос её пребывания в ОДКБ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Экс-послу США запретили въезд в Россию

Захарова иронично прокомментировала заявление о прибалтийском железном занавесе

Трамп: Расходы Европы на Украину должны быть такими же, как у США
#сша
#страны
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#россия
#владимир
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Захарова иронично прокомментировала заявление о прибалтийском железном занавесе
14 марта 2024, 12:04

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что в будущем между прибалтийскими государствами и Россией будет создан железный занавес. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сомнение, что у Риги хватит железа на эти цели.
Латвийский премьер в своём выступлении подчёркивала, что речь прежде всего идёт об экономической и энергетической независимости республик Прибалтики от России. Именно на это и намекала российский дипломат в своём ироничном комментарии. Не секрет, что ещё со времён СССР в бедные ресурсами Эстонию, Литву и Латвию в большом количестве завозилось различное сырьё, в том числе чёрные и цветные металлы.

«Железный занавес? А железа у Риги хватит? Или всё-таки придётся у России закупать?» — написала Захарова в своём телеграм-канале.

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Трамп: Расходы Европы на Украину должны быть такими же, как у США
14 марта 2024, 10:33

Фото: РИА Новости/Брайан Смит

Евросоюзу надлежит увеличить объёмы финансирования киевского режима. Европа должна тратить на поддержку Украины суммы, не меньшие, чем выделяют на эти цели Соединённые Штаты.
Об этом заявил экс-президент США и кандидат на пост главы государства на предстоящих выборах Дональд Трамп. В интервью телеканалу Newsmax он отметил, что текущая ситуация является несправедливой по отношению к США. Так он отреагировал на вопрос телеведущего, намерен ли он сократить финансирование Украины в случае избрания на пост президента.

«Европа платит лишь малую долю того, что платим мы. Это несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам», — заявил Трамп.

По его словам, ЕС выделяет примерно на 100 миллиардов долларов меньше, чем Соединённые Штаты. Экс-президент считает такую ситуацию неприемлемой.

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#сша
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#финансирование
#пост
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Зеленский обманул Запад словами об остановке наступления ВС РФ
14 марта 2024, 10:30

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о благоприятной для ВСУ обстановке на фронте, заявления политика не совсем соответствуют действительности, сообщает Newsweek.
Ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV сообщил, что наступление российской армии удалось остановить. При этом, слова президента Украины опроверг главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, он назвал ситуацию на фронте сложной из-за наступления российский войск. Кроме того, были обозначены проблемы, связанные с мобилизацией мужчин.

«В целом оперативная обстановка на восточном фронте остается сложной. Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино», — написал Сырский.

На Украине приступили к строительству трёх линий фортификационных сооружений общей протяжённостью две тысячи километров.

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#владимир зеленский
#украина
#всу
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Премьер Латвии Силиня: Между Прибалтикой и Россией будет создан железный занавес
14 марта 2024, 09:35

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Прибалтийские государства стремятся к тому, чтобы между ними и Россией был опущен железный занавес. Об этом заявила премьер-министр Латвии Эрика Силиня.
Такую мысль она высказала во время своего выступления на мероприятии Атлантического совета*, передаёт ТАСС.

«Мы отчётливо понимаем, что в будущем будет создан железный занавес между прибалтийскими странами и Россией и Белоруссией», — сказала Силиня.

Она уточнила, что прежде всего речь идёт об обеспечении экономической и энергетической независимости от России. Латвийский премьер признала, что достигнуть этой цели будет крайне непросто. По её словам, прибалтийские республики сейчас «в процессе», и этот процесс займёт длительное время.

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#россия
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