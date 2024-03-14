Франция задумалась об отправке войск на Украину ещё летом 2023 года

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Франция задумалась об отправке своих войск на Украину еще летом 2023 года. Париж беспокоит слабость украинской армии. Об этом пишет издание Monde.
Издание утверждает, что Франция начала задумываться об отправке своих войск на Украину еще летом прошлого года.
Кроме того, это этом говорили на совете безопасности в Елисейском дворце 12 июня 2023 года.
По словам главнокомандующего сухопутными войсками Франции Пьера Шиля, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на помощь Украине не были импровизацией. Он уточнил, что основная роль армии заключается в помощи политико-военным решениям президента.
Таким образом, автор статьи пишет, что Париж нервничает из-за слабости ВСУ.
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«В это время Украина и ее союзники надеялись, что готовящееся контрнаступление позволит отбросить часть российских войск. Но ВС Украины пали перед обороной русских. В этот период возможность отправки сухопутных войск становится опцией, которую в наивысшей секретности начинают изучать французские власти», — говорится в статье.
По словам главнокомандующего сухопутными войсками Франции Пьера Шиля, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на помощь Украине не были импровизацией. Он уточнил, что основная роль армии заключается в помощи политико-военным решениям президента.
Таким образом, автор статьи пишет, что Париж нервничает из-за слабости ВСУ.
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Элина Позднякова