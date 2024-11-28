Франция запланировала разработку новой ракеты на фоне успеха «Орешника»

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Франция рассматривает возможность разработки новой баллистической ракеты наземного базирования с дальностью более 1000 километров. По данным издания Challenges, переговоры по проекту уже ведутся между генеральным штабом вооруженных сил и управлением вооружений DGA.
Основной причиной является необходимость усиления оборонных возможностей на фоне успешного применения баллистических ракет Россией, Израилем и Ираном. Особенное беспокойство на Западе вызвал «Орешник».
Новая ракета должна обладать характеристиками, аналогичными иранской «Фаттах» и китайским DF21 и DF26, включая способность менять траекторию полета на финальном этапе, что делает ее перехват крайне сложным. Предполагается, что проект может быть реализован французской компанией ArianeGroup, а на его выполнение потребуется несколько сотен миллионов евро.
Если проект будет успешным, Франция планирует интеграцию новой ракеты в рамки европейского проекта ELSA, в котором также участвуют Германия, Италия, Польша, Швеция и Великобритания. Проект призван укрепить общую обороноспособность Европы.
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Новая ракета должна обладать характеристиками, аналогичными иранской «Фаттах» и китайским DF21 и DF26, включая способность менять траекторию полета на финальном этапе, что делает ее перехват крайне сложным. Предполагается, что проект может быть реализован французской компанией ArianeGroup, а на его выполнение потребуется несколько сотен миллионов евро.
Если проект будет успешным, Франция планирует интеграцию новой ракеты в рамки европейского проекта ELSA, в котором также участвуют Германия, Италия, Польша, Швеция и Великобритания. Проект призван укрепить общую обороноспособность Европы.
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Мария Моисеева