Во Франции школьница созналась в обмане про «исламофобию» после убийства учителя

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Французская школьница-мусульманка призналась в клевете на «исламофобию» учителя Самюэля Пати, убитого из-за ее слов джихадистом в 2020 году, сообщает Daily Mail.
По ложным утверждениям девушки, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда и предлагал мусульманским ученикам покинуть класс. Этот слух спровоцировал исламиста Абдуллаха Анзорова, который напал на Пати и убил его.
Судебное разбирательство показало, что девочка не присутствовала на уроке, о котором распространяла слухи. Осознав серьезность своих действий, она принесла извинения семье погибшего учителя и пообещала, что больше не будет так поступать.
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Мария Моисеева