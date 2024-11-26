Франция отправила обученных солдат ВСУ на фронт

Фото: istockphoto/Olena_Z
Обученные Францией 2,3 тысячи украинских солдат из формирования «Анна Киевская» отправились на Украину для участия в боевых действиях. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню после встречи глав оборонных ведомств Польши, Британии, Франции, Италии и Германии, передает РИА Новости.
Солдаты прошли обучение, которое завершилось 14 ноября, под руководством 1,5 тысячи французских военных.
В рамках подготовки было обучено три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, а также подразделения воздушного наблюдения и разведки. Лекорню заявил, что Франция продолжит развивать программу обучения украинских военнослужащих и готова расширить эти усилия.
Российские власти неоднократно отмечали, что страны НАТО, включая Францию, участвуют в конфликте не только через поставки вооружения, но и за счет подготовки кадров. В Кремле считают, что подобные действия Запада препятствуют мирным переговорам и усугубляют ситуацию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что во Франции завершается подготовка бригады ВСУ «Анны Киевской». Подробнее читайте в нашем материале.
Читайте также:
Франция отправит Украине оружие, финансируемое из российских активов
Для международных судов подготовят «шоковый контент» о расстрелах в ДНР
Первая леди Украины Зеленская призвала Запад опасаться России
В рамках подготовки было обучено три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, а также подразделения воздушного наблюдения и разведки. Лекорню заявил, что Франция продолжит развивать программу обучения украинских военнослужащих и готова расширить эти усилия.
Российские власти неоднократно отмечали, что страны НАТО, включая Францию, участвуют в конфликте не только через поставки вооружения, но и за счет подготовки кадров. В Кремле считают, что подобные действия Запада препятствуют мирным переговорам и усугубляют ситуацию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что во Франции завершается подготовка бригады ВСУ «Анны Киевской». Подробнее читайте в нашем материале.
Читайте также:
Франция отправит Украине оружие, финансируемое из российских активов
Для международных судов подготовят «шоковый контент» о расстрелах в ДНР
Первая леди Украины Зеленская призвала Запад опасаться России
Мария Моисеева