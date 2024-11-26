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Франция отправила обученных солдат ВСУ на фронт

Лекорню: 2,3 тысячи солдат ВСУ завершили подготовку во Франции и ушли на Украину
Фото: istockphoto/Olena_Z

Фото: istockphoto/Olena_Z

Обученные Францией 2,3 тысячи украинских солдат из формирования «Анна Киевская» отправились на Украину для участия в боевых действиях. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню после встречи глав оборонных ведомств Польши, Британии, Франции, Италии и Германии, передает РИА Новости.
Солдаты прошли обучение, которое завершилось 14 ноября, под руководством 1,5 тысячи французских военных.

В рамках подготовки было обучено три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, а также подразделения воздушного наблюдения и разведки. Лекорню заявил, что Франция продолжит развивать программу обучения украинских военнослужащих и готова расширить эти усилия.



Российские власти неоднократно отмечали, что страны НАТО, включая Францию, участвуют в конфликте не только через поставки вооружения, но и за счет подготовки кадров. В Кремле считают, что подобные действия Запада препятствуют мирным переговорам и усугубляют ситуацию.

Ранее «Радио 1» сообщало, что во Франции завершается подготовка бригады ВСУ «Анны Киевской». Подробнее читайте в нашем материале.

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«Общались без переводчиков»: Военнопленный рассказал о подготовке ВСУ в польском центре
Пленный Молозин: солдат ВСУ обучали в Польше с использованием симуляторов
26 ноября 2024, 05:13

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинские военные проходили обучение в польском центре неподалеку от населенного пункта Конотоп, сообщил РИА Новости военнопленный Владимир Молозин.
Житель Полтавской области 1983 года рождения с гипертонией второй степени был мобилизован в 152-ю бригаду ВСУ и направлен на подготовку в Польшу.

Обучение включало сборку и разборку оружия, выход на позиции, стрельбу холостыми и боевыми патронами (по семь каждого), а также медицинские занятия. Тренировки на симуляторах проходили с использованием большого экрана и гранатомета MK19, напоминая компьютерную игру.

«Большой экран натянутый, стоит MK19, как компьютерная игра, только с настоящим гранатометом», — пояснил Молозин.
Он отметил, что польские инструкторы общались исключительно на своем языке без переводчиков. Инструкции переводили те украинские военные, которые раньше работали в Польше и понимали польский.

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Великобритания впервые поставила Украине ракеты Storm Shadow при Стармере
Bloomberg: Лондон пару недель назад отправил Киеву десятки ракет Storm Shadow
26 ноября 2024, 03:39

Фото: iStock/Arseniy45

Великобритания поставила Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow несколько недель назад, что стало первой такой поставкой при премьер-министре Кире Стармере. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Поставка была произведена после того, как у Киева закончились запасы дальнобойных боеприпасов.

Публичных заявлений о передаче ракет не делалось. Источники агентства уточняют, что ракеты были отправлены еще до недавнего решения США и Великобритании разрешить удары дальнобойными снарядами по целям внутри России. Точные даты и количество переданных боеприпасов остаются неизвестными.

Эта поставка подчеркивает продолжающуюся поддержку Украины со стороны Лондона, несмотря на смену руководства в правительстве.

Ранее посольство России в Лондоне заявило, что осознание провала «украинского проекта» побудило британское руководство усилить антироссийскую пропаганду.

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#ракеты
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Поражение самолета ВСУ оружием РФ показало бреши в защите воздушного пространства Украины
Forbes: Силы РФ уничтожили самолет ВСУ разведывательным БПЛА и «Искандером»
26 ноября 2024, 03:14

Фото: iStock/vadimrysev

Россия снова нанесла удар по украинскому самолету при помощи разведывательного беспилотника и ракеты «Искандер».
По данным Forbes, российский дрон беспрепятственно пролетел над авиабазой Авиаторское близ Днепропетровска, расположенной всего в 50 милях от линии фронта, и зафиксировал укрытие, предположительно с истребителем МиГ-29. Спустя несколько минут ракета «Искандер» поразила цель, вероятно, уничтожив самолет.

Автор статьи отметил, что Украина продолжает терять военную авиацию из-за недостаточной защиты своего воздушного пространства. Успешные атаки России, в том числе на аэродромы, стали возможны благодаря постоянному наблюдению за территорией и сбору координат для точечных ударов.

Несмотря на поставки сотен систем ПВО от западных стран, Украина по-прежнему неспособна предотвратить удары по своим авиабазам. Проблему усугубляет невозможность быстро пополнить авиационный парк.

Запасы советских МиГ-29 и Су-25 у западных партнеров исчерпаны, а доставка европейских F-16 и Mirage 2000 займет более года. Однако без улучшения системы ПВО эти самолеты также могут стать мишенью для российских ракет, предупреждает Forbes.

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Четыре БПЛА ВСУ сбиты ПВО в Ростовской области
26 ноября 2024, 02:23

Фото: iStock/sommersby

На территории Ростовской области в ночь на понедельник средствами ПВО были уничтожены четыре беспилотника, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Воздушная атака была зафиксирована в районах Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда. Слюсарь написал, что в результате атак пострадавших и разрушений нет.

Слюсарь уточнил, что действия сил ПВО позволили быстро отразить угрозу, обеспечив безопасность жителей области. Оперативная работа систем противовоздушной обороны продолжается для предотвращения возможных дальнейших атак.

Ранее «Радио 1» ​передавало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова ударили баллистическими ракетами ATACMS по Курской области

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Американский комик осудил ракетные удары по РФ и грубо послал Зеленского
Джо Роган: Байден и Зеленский ведут мир к третьей мировой войне своим безумием
26 ноября 2024, 02:22

Фото: iStock/3DSculptor

Американский комик и ведущий подкаста Джо Роган выразил критику в адрес президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского, обвинив их в действиях, которые могут привести к началу третьей мировой войны против России. В эфире своего подкаста он отметил, что ракетные удары по российской территории и провокационные заявления о страхе России усиливают напряженность и угрожают мировой безопасности.
«Я не чувствую себя в безопасности сейчас, когда они пускают ракеты вглубь России. [...] Зеленский говорит, что Путин напуган. Да иди ты в задницу, мужик! Идите вы все! Вы собираетесь начать третью мировую», — возмутился комик.
Роган подчеркнул, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных американских ракет против России, принятое администрацией Байдена, является опасным шагом, особенно в период передачи власти.

Он также выразил обеспокоенность возможными последствиями, указывая на испытания Россией ракетной системы «Орешник», которая, по его мнению, может быть использована для нанесения ядерного удара.

Комик назвал текущую ситуацию прокси-войной США против России, которая, по его словам, представляет собой безумие. Он призвал стороны к переговорам и прекращению кровопролития, возложив ответственность за эскалацию на администрацию Вашингтона и ее финансовую поддержку Киева.

«Договоритесь, хватит уже всех убивать», — резюмировал Роган.

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Британия объявила, что конфликт на Украине вошел в критическую фазу
Хили: Европа должна усилить оборону, конфликт на Украине достиг критической фазы
26 ноября 2024, 01:53

Фото: iStock/ikholwadia

Конфликт на Украине достиг критической фазы, что требует усиления обороны стран НАТО. Об этом заявил глава британского Минобороны Джон Хили после переговоров министров обороны Великобритании, Германии, Италии, Польши и Франции. По его словам, Европа должна взять на себя большую ответственность за коллективную безопасность, передает ТАСС.
Хили подчеркнул, что усилия союзников направлены на укрепление восточных границ НАТО, развитие средств ПВО, дальнобойных ракет и совместных промышленных программ в оборонной сфере. Министры также обсуждали увеличение военных расходов для усиления защиты Европы в условиях нарастающих глобальных угроз.

«Мы совместно укрепляем восточные рубежи НАТО, укрепляем сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет», — отметил Хили, добавив, что Европа должна активизировать усилия для противостояния новым вызовам.
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#пво
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Франция отправит Украине оружие, финансируемое из российских активов
Лекорню: замороженные активы РФ профинансируют новую поставку ракет Киеву
26 ноября 2024, 01:31

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Франция в ближайшие недели поставит Украине новую партию военной помощи, включая гаубицы Caesar, ракеты Mistral и Aster, передает РИА Новости. Как сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, большая часть этих поставок финансируется за счет доходов от замороженных российских активов.
Лекорню назвал это не только дипломатической победой, но и значимым достижением для французского бюджета.

Доход от замороженных российских активов, по словам Лекорню, в 2024 году составит 300 миллионов евро. Эти средства позволили приобрести 12 новых гаубиц Caesar, 155-миллиметровые снаряды, управляемые бомбы ААСМ, а также другие вооружения, которые будут переданы Украине.

Россия резко осуждает поставки оружия Украине, считая их препятствием для урегулирования конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины будут считаться законной целью для российских военных.

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#украина
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Для международных судов подготовят «шоковый контент» о расстрелах в ДНР
МИД РФ передаст данные о расстрелах в Селидово в международные организации
26 ноября 2024, 00:28

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Министерство иностранных дел России собирает данные о массовых расстрелах мирных жителей в Селидове Донецкой Народной Республики, совершенных украинскими силовиками, передает ТАСС.
Посол по особым поручениям Родион Мирошник сообщил, что собранные доказательства, включая видеозаписи, фотографии и свидетельства очевидцев, будут систематизированы и представлены международным организациям в формате, способном шокировать мировую общественность. Также информация будет направлена странам, готовым объективно оценивать факты нарушений международного гуманитарного права.

По словам Мирошника, украинские военные открывали огонь по гражданским, встреченным на улицах города. Есть свидетельства расстрелов в домах и у мест, где жители собирались за водой возле генераторов.

Очевидцы сообщают о снайперах, которые, видимо, «развлекаясь», стреляли по людям. Местные жители, пытавшиеся найти своих близких, сами становились жертвами расстрелов.

Количество жертв среди мирных жителей продолжает расти. Мирошник подчеркнул, что собранная информация будет использоваться для привлечения международного внимания и принятия мер.

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Медведев поделился мнением о дальнобойных ударах по России
Медведев: ракетные удары вглубь РФ переходят за любые красные линии
26 ноября 2024, 00:07

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ракетные удары западным дальнобойным оружием по территории России переходят все возможные красные линии. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Уже все, что происходит, — это переход за любые красные линии», — подчеркнул Медведев.
Он отметил, что президент Владимир Путин ранее утвердил обновленные основы ядерного сдерживания, четко обозначив позицию России по этому вопросу.

Медведев добавил, что дальнейшие действия Запада угрожают глобальной безопасности и могут привести к серьезным последствиям.

Его комментарии прозвучали на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Россией и западными странами.

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