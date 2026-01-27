Маск ответил на слова Дурова, что только «безмозглый» поверит в безопасность WhatsApp*
Американский миллиардер Илон Маск поддержал позицию основателя Telegram Павла Дурова о том, что WhatsApp* нельзя считать безопасным.
Ранее Дуров резко высказался о пользователях, которые доверяют защищенности мессенджера. Он заявил, что верить в безопасность WhatsApp* в 2026 году может лишь «безмозглый».
По его словам, анализ того, как в приложении реализовали «шифрование», выявил «множество векторов атак». Кроме того, на прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что международная группа истцов — из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР — подала иск к Meta*.
В заявлении утверждается, что компания хранит и анализирует данные, а также имеет доступ почти ко всей частной переписке пользователей WhatsApp* по всему миру.
