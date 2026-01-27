Маск ответил на слова Дурова, что только «безмозглый» поверит в безопасность WhatsApp*

27 января 2026, 18:29

Маск согласился со словами Дурова о небезопасности WhatsApp*

Фото: istockphoto/gutaper

Американский миллиардер Илон Маск поддержал позицию основателя Telegram Павла Дурова о том, что WhatsApp* нельзя считать безопасным.