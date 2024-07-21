Франция запретила некоторым российским журналистам освещать Олимпиаду

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Французские власти отказали ряду российских журналистов в праве освещать соревнования Олимпийских игр. Причиной были названы некие «предосторожности», а также опасения по поводу возможных «шпионов».
Об этом заявил глава министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью изданию Le Journal du Dimanche. Он сообщил, что всего было отклонено менее сотни анкет из-за подозрений, что те, кто их подавал, являются шпионами либо информаторами государств, стремящихся к вмешательству в Игры. Больше всего их было из России и Белоруссии (какая неожиданность! - ред.), добавил министр.
Дарманен отметил, что его ведомство исходило из принципа «предосторожности». Он признал, что те, кому было отказано в аккредитации на Олимпиаде не являются террористами. Однако, по словам главы французского МВД, помимо разведки и традиционного шпионажа, существуют компьютерные сети, а значит есть возможность совершить кибератаку.
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Александр Бойцов