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Франция запретила некоторым российским журналистам освещать Олимпиаду

21 июля 2024, 08:47
Фото: istockphoto/yann vernerie

Фото: istockphoto/yann vernerie

Французские власти отказали ряду российских журналистов в праве освещать соревнования Олимпийских игр. Причиной были названы некие «предосторожности», а также опасения по поводу возможных «шпионов».


Об этом заявил глава министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью изданию Le Journal du Dimanche. Он сообщил, что всего было отклонено менее сотни анкет из-за подозрений, что те, кто их подавал, являются шпионами либо информаторами государств, стремящихся к вмешательству в Игры. Больше всего их было из России и Белоруссии (какая неожиданность! - ред.), добавил министр.

Дарманен отметил, что его ведомство исходило из принципа «предосторожности». Он признал, что те, кому было отказано в аккредитации на Олимпиаде не являются террористами. Однако, по словам главы французского МВД, помимо разведки и традиционного шпионажа, существуют компьютерные сети, а значит есть возможность совершить кибератаку.

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#игры
#олимпиада
#журналисты
Politico: Венгрии грозит топливный кризис из-за приостановки транзита нефти
21 июля 2024, 09:19

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Венгрия в ближайшее время может столкнуться с заоблачными ценами на энергоносители и дефицитом электроэнергии. Причина этого в приостановке Украиной транзита российской нефти.
Об этом со ссылкой на экспертов пишет издание Politico. Приостановка поставок нефти от компании ЛУКОЙЛ может вызвать настоящий топливно-энергетический кризис, если Будапешт не найдёт решение, предупредила эксперт по Венгрии из аналитического центра Centre for Eastern Studies Илона Гизиньска.

Из-за простоя поставок нефтеперерабатывающие заводы будут вынуждены использовать запасы, которых хватит только на 90 дней. Ведущий аналитик по нефти в Kpler Виктор Катона считает, что Венгрии придётся искать способы дипломатического урегулирования проблемы, чтобы избежать серьёзного кризиса.

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Секретная служба США отклоняла запросы на усиление охраны Трампа
21 июля 2024, 06:16

Фото: istockphoto/artas

Секретная служба США признала, что отклоняла запросы на усиление охраны кандидата в президенты Трампа, передает РИА Новости на основе данных официального представителя ведомства.
Ранее президент Трамп заявил, что Секретная служба проделала огромную работу, с первой попытки устранив совершившего покушение стрелка. Он подчеркнул, что хотел продолжить выступление на митинге, несмотря на покушение, но агенты Секретной службы убедили его покинуть встречу и отправиться в больницу.

13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.

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Трамп пообещал урегулирование украинского конфликта до своей инаугурации
21 июля 2024, 05:17

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе первого после покушения митинга своих сторонников в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган, заявил, что в случае победы на выборах на пост американского лидера достигнет урегулирования украинского конфликта. Отмечается, что его выступление транслировала медиакомпания RSBN на YouTube.
Трамп обещал урегулировать украинский конфликт до своей потенциальной инаугурации. Он также заверил, что всеми силами избежит начала третьей мировой войны.

Ранее экс-хозяин Белого дома Трамп неоднократно заявлял, что остановит боевые действия на Украине в течение 24 часов после победы на выборах президента США. Он подчеркнул, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому ему не составит труда урегулировать кризис еще до возможной инаугурации в январе 2025 года.

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#украина
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Трамп раскрыл удобного противника на предстоящих выборах США
Трамп заявил о желании конкурировать на выборах президента США с Уитмер
21 июля 2024, 03:44

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от партии республиканцев Дональд Трамп рассказал, кого бы пожелал бы увидеть своим противником в рамках кампании. Отмечается, что его выступление транслировалось на YouTube.
Трамп раскрыл удобного противника на выборах США и выразил желание конкуренции с губернатором Мичигана, демократом Гретхен Уитмер.

«У вас здесь есть ужасный губернатор, который проделал ужасную работу – Уитмер. Я хотел бы баллотироваться против нее», – пошутил он.

Политик также указал на сомнения Демократической партии относительно замены действующего американского лидера Джо Байдена, который также претендует на пост хозяина Белого дома. По его словам, демократы не решили проблему кандидата на выдвижение.

«Это проблема», – резюмировал Трамп.

После неудачного выступления Байдена на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом демократы начали поиск нового кандидата на пост главы государства. По информации The Wall Street Journal, единственная альтернатива Байдену сводится к фигуре Харрис.

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Зеленский намекнул на переговоры с Россией
CNN: Зеленский намекнул на переговоры с Россией
21 июля 2024, 03:25

Заявления о потенциальном приглашении делегации Российской Федерации на второй саммит мира со стороны президента Украины Владимира Зеленского можно воспринимать как сигнал о готовности к переговорам, заявила CNN заместитель директора программы по России и Евразии Chatham House Орыся Луцевич.
«Это одновременно сигнал России и сигнал Глобальному Югу о том, что Украина не является какой-то обструкционной силой. Она готова сесть за стол переговоров. Но это не может быть полностью на российских условиях, и это не может привести к капитуляции Украины», – отметила она.

Экс-посол США на Украине Джон Хербст допустил, что таким образом Зеленский, вероятно, пытался связаться с возможной будущей администрацией Трампа, подчеркивая, что он готовится к переговорам.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил признать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области как регионы России, а также закрепить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Срок полномочий Зеленского истек.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что президент не отвергает возможность переговоров с Украиной, так как в стране есть и другие легитимные органы власти. Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и отверг мирные предложения Москвы.

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Трамп назвал Маска выдающимся человеком
21 июля 2024, 03:02

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший президент США Дональд Трамп в рамках первого после покушения митинга своих сторонников в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган, поддержал американского бизнесмена и предпринимателя Илона Маска, сообщает медиакомпания RSBN.
Трамп назвал Маска выдающимся человеком и рассказал о полученном впечатлении после того, как он увидел возвращение первых ступеней ракет компании SpaceX, в автоматическом режиме опускающихся на плавучую платформу.

13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.

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#выборы
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Володин прибыл на Кубу с высокопоставленными депутатами государственной Думы
21 июля 2024, 02:42

Фото: Сайт Кремля

Спикер Государственной Жумы Вячеслав Володин прибыл на Кубу в рамках рабочего визита, передает РИА Новости. Его сопровождает делегация из высокопоставленных депутатов.
Отмечается, что в аэропорту Гаваны Володина «ожидал теплый прием».

В составе делегации, прилетевшей на Кубу, зафиксировали председателя комитета по обороне Андрея Картаполова, председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого, а также председателя комитета по энергетике Павла Завального.

Вместе с ними в Гавану прилетели также заместители председателя Госдумы Иван Мельников, Александр Бабаков, Владислав Даванков и Борис Чернышов.

Ранее Володин посетил Никарагуа. Спикер встретился с президентом страны Даниэлем Ортегой, заявившем, что НАТО приближает свое поражение из-за Украины.

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#украина
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В Киеве состоялся митинг за демобилизацию активных военных ВСУ
21 июля 2024, 02:24

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Киеве прошла акция, участники которой потребовали демобилизации военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Согласно опубликованному изданием видео, в митинге приняли участие несколько десятков человек, преимущественно женщины и дети. Они держали в руках плакаты с требованием определить четкие сроки службы солдат ВСУ.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о невозможности объявить демобилизацию в стране. По его словам, у ВСУ просядет фронт, а боевые подразделения будут недоукомплектованы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Пушков заявил о попытке «политического покушения» на Дональда Трампа
21 июля 2024, 02:06

Фото: РИА Новости/Анатолий Кирияк

В США началась пропаганда кандидатуры бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на пост американского президента, сообщил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Российский сенатор высказался о статье в The Hill, в которой отмечается, что стране сейчас «больше, чем когда либо» нужна Клинтон.

«Пропаганда ее кандидатуры "глубинным государством" уже началась. Еще одна попытка политического покушения на Дональда Трампа», – заявил Пушков.

Ранее Клинтон оценила шансы американского лидера Джо Байдена одержать победу на дебатах с Трампом. Она подчеркнула, что Трамп мог потерпеть неудачу, если бы действующий глава государства «решительно боролся». По оценкам зрителей и экспертов, дебаты стали неудачными для Байдена.

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#дональд трамп
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#президент
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