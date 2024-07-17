Титов: От отсутствия российских спортсменов на ОИ-2024 проигрывают все

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Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил, что сама Олимпиада-2024, проходящая сейчас в Париже, проигрывает из-за отсутствия российских спортсменов.
Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации выигравших вообще нет.
Специалист добавил, что Россия была и остаётся одной из самых сильных спортивных держав в мире несмотря ни на что.
Ранее бывший министр спорта России и олимпийский чемпион Павел Колобков заявил, что в рамках Олимпиады-2024 в Париже будет болеть за российских спортсменов, участвующих в соревнованиях.
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«Весь спорт пострадал от того, что сейчас происходит. Я не вижу ничего хорошего в том, что сейчас происходит вокруг Олимпийских игр. Турнир проиграет от отсутствия российских спортсменов. Особенно проиграют дзюдо, спортивная и художественная гимнастика и плавание. Проигрывают все. Выигравших в этой ситуации нет», — отметил в беседе с Metaratings.ru Титов.
Специалист добавил, что Россия была и остаётся одной из самых сильных спортивных держав в мире несмотря ни на что.
Ранее бывший министр спорта России и олимпийский чемпион Павел Колобков заявил, что в рамках Олимпиады-2024 в Париже будет болеть за российских спортсменов, участвующих в соревнованиях.
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Мелисса Тимофеева