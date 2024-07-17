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Титов: От отсутствия российских спортсменов на ОИ-2024 проигрывают все

17 июля 2024, 19:01
Фото: iStock/Alla Tsyganova

Фото: iStock/Alla Tsyganova

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил, что сама Олимпиада-2024, проходящая сейчас в Париже, проигрывает из-за отсутствия российских спортсменов.
Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации выигравших вообще нет.

«Весь спорт пострадал от того, что сейчас происходит. Я не вижу ничего хорошего в том, что сейчас происходит вокруг Олимпийских игр. Турнир проиграет от отсутствия российских спортсменов. Особенно проиграют дзюдо, спортивная и художественная гимнастика и плавание. Проигрывают все. Выигравших в этой ситуации нет», — отметил в беседе с Metaratings.ru Титов.



Специалист добавил, что Россия была и остаётся одной из самых сильных спортивных держав в мире несмотря ни на что.

Ранее бывший министр спорта России и олимпийский чемпион Павел Колобков заявил, что в рамках Олимпиады-2024 в Париже будет болеть за российских спортсменов, участвующих в соревнованиях.

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#спорт
#россия
#турнир
#художественная игры
Литвинов усомнился в непобедимости «Зенита»
17 июля 2024, 19:22

Фото: iStock/gorodenkoff

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что, хотя «Зенит» и показал хорошую иру, непобедимой команда не является.
Вместе с тем он поздравил «Зенит» с победой в прошедшем сезоне.

«То, что хорошо играет, точно согласен. Ощущения, что команда непобедима, точно нет. Хороший футбол они показали, готовность. Могу поздравить их с победой», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Литвинов.

Ранее Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник выразил уверенность в том, что экс-форвард «Локомотив» Артём Дзюба ещё выйдет на поле и сыграет. При этом он отметил, что возраст футболиста (35 лет) не является критическим в современном спорте.

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#футбол
#клуб
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Баранник: Дзюба, думаю, где-нибудь «всплывёт»
17 июля 2024, 19:12

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник выразил уверенность в том, что экс-форвард «Локомотива» Артём Дзюба ещё выйдет на поле и сыграет.
При этом он отметил, что возраст футболиста (35 лет) не является критическим в современном спорте.

«Дзюба, думаю, где-нибудь «всплывёт», ещё поиграет. Ему нужна мотивация. Остаётся найти того, кто поверит в него и позовёт. Если Дзюба будет «заряжен», то принесёт пользу клубу. Как это было в его первый сезон в «Локомотиве». У него тогда была задача закрыть всем рты, он это сделал. Если Артем найдет новую мотивацию такого уровня, то снова будет на виду», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Баранник.

Ранее бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов заявил о необходимости перехода футболистов красно-белых Павла Мелешина и Даниила Зорина в «Балтику».

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#спорт
#возраст
#мотивация
#футбол
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Деменко высказал уверенность в том, что «Краснодар» будет искать игроков
17 июля 2024, 18:19

Фото: iStock/Yuliia Zatula

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко заявил, что команда будет заниматься поиском новых игроков.
Так он прокомментировал ближайшие перспективы «Краснодара».

Кроме этого, он выразил уверенность в том, что команде необходимо усиливать оборонительный блок.

«В атакующих действиях команды мы видим разнообразие, а вот в оборонительных есть проблемы. Я уверен, что «Краснодар» будет искать игроков. Другое дело, что сейчас не каждый примет решение переехать в Краснодар, зная логистику. Но, с другой стороны, финансовая составляющая никуда не делась, и другие футболисты всё равно будут рассматривать», – отметил в беседе с Metaratings.ru Деменко.

Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что ни он, ни команда не испытывают усталости от побед.

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#краснодар
#футбол
#спорт
#клуб
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Самбистки из Подмосковья завоевали две медали летней Спартакиады
17 июля 2024, 16:47

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную и бронзовую медали завоевали самбистки из Московской области Варвара Константинова и Дарья Еременко на XII летней Спартакиаде учащихся России среди юношей и девушек 2008-2010 года рождения, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Варвара Константинова из подмосковного Королёва выступала в весовой категории до 72 килограммов, в финальной схватке она уступила спортсменке из Пермского края Эвелине Перевозчиковой и завоевала серебро турнира», — говорится в сообщении.
А ещё одна представительница Королёва Дарья Еременко, выступавшая в весе до 54 килограммов, поднялась на третью ступень пьедестала.

Обе подмосковные спортсменки представляют областную Спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам.

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#спартакиада
#самбо
#медали
#московская область
#минспорта мо
#подмосковье
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Подмосковный пловец Беляев одержал победу на этапе Кубка России
17 июля 2024, 15:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмен из Московской области Кирилл Беляев завоевал золотую медаль на первом этапе Кубка России по плаванию на открытой воде, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Кирилл Беляев стал лучшим в заплыве на десять километров, вторую и третью ступень пьедестала заняли представители Удмуртии и Тульской области», — отмечается в сообщении.
Первый этап Кубка России по плаванию на открытой воде проходит с 16 по 18 июля в Москве — на гребном канале в Крылатском. В соревнованиях принимают участие сто спортсменов из разных регионов страны. Заплывы проводятся на дистанции 1500 метро, пять километров и десять километров.

Турнир организован в соответствии с целями федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#плавание
#кубок россии
#спорт
#минспорта мо
#московская область
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Футболисты клуба «Химки» провели открытую тренировку для болельщиков
17 июля 2024, 14:30

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Открытую тренировку устроили для болельщиков игроки футбольного клуба городского округа Химки на стадионе «Родина» в преддверии первого домашнего матча сезона МИР РПЛ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Спортсмены провели разминку, выполнили упражнения с мячом, а также упражнения на координацию и тренировочный комплекс для вратарей. Болельщики развернули плакаты и поддерживали футболистов кричалками», — говорится в сообщении.
Болельщики также сфотографировались с игроками любимой команды и получили их автографы.

Ближайший матч команды «Химки» в рамках нового сезона МИР РПЛ состоится в воскресенье 21 июля в 20:00 на стадионе «Арена Химки». Соперниками химчан станет команда «Динамо» из Махачкалы.

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#футбол
#тренировки
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В Подмосковье поступило 14 тыс. заявлений на оформление карт болельщика
17 июля 2024, 12:44

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 14,3 тыс. заявлений поступило на оформление карт болельщика в Московской области.
Такой статистикой поделился председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.
«В Подмосковье на оформление карт болельщика поступило свыше 14,3 тыс. заявлений. Это удобный цифровой сервис, который значительно упрощает посещение спортивных матчей. Болельщику не нужен билет – вместо него будет уникальный QR-код на каждое соревнование», – пояснил Гаджиев.
На детей также необходимо оформлять отдельные карты, однако их личность через МФЦ подтверждать необязательно, если все данные на младших членов семьи заведены на «Госуслугах».

Оформить заявление на Карту болельщика стало возможным в Подмосковье с 2022 года. На какие матчи сезона 2024/2025 она нужна, можно узнать на портале госуслуг.

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WADA может лишить США права проводить Олимпийские игры 2028 и 2034 годов
17 июля 2024, 11:32

Фото: istockphoto / Mei Hwajyan

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может дисквалифицировать Американское антидопинговое агентство (USADA) за несоблюдение кодекса. Причиной может стать расследование в отношении китайских пловцов.
Такое предположение агентству Reuters сообщил Ричард Паунд, первый президент WADA и член Международного олимпийского комитета (МОК).

В начале июля в США начали расследование о положительных допинг-пробах китайских пловцов в соответствии с «законом Родченкова». Этот закон, подписанный Дональдом Трампом, позволяет выносить уголовные приговоры спортсменам за применение допинга на соревнованиях с участием американцев. Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

«Этот закон не соответствует антидопинговому кодексу. Я думаю, что WADA передаст этот вопрос комитету по проверке соответствия. Если или когда этот вопрос рассмотрят, то, вероятно, США признают несоответствующими требованиям. А это значит, что США не смогут принимать Олимпийские игры», — приводит слова Паунда агентство Reuters.

В январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Несмотря на это, их допустили к Олимпиаде в Токио. Среди них 11 пловцов, которые войдут в сборную Китая на Игры — 2024.

WADA не наказало спортсменов, так как не смогло опровергнуть вердикт китайского антидопингового агентства о том, что запрещённое вещество попало в их организмы непреднамеренно.

По словам главы WADA Крейга Риди, если бы допинг был обнаружен в США, то Китай незамедлительно бы наказали.

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Подмосковная сборная заняла первое место на первенстве России по грэпплингу-ги
16 июля 2024, 22:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены завоевали 56 медалей на первенстве России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги. На их счету – 22 золотые, 14 серебряных и 20 бронзовых наград, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«По итогам соревнований в разделе «грэпплинг-ги» на счету борцов из Подмосковья – 30 медалей. В общекомандном зачёте сборная Московской области заняла первое место, сенсационно опередив сборную Дагестана. Третье место – у представителей Башкирии», – говорится в сообщении.
В разделе «грэпплинг» в копилке подмосковных спортсменов – 26 медалей. В зачёте субъектов Подмосковье заняло второе место. Первое – в активе дагестанских грэпплеров, замкнула тройку призёров Чечня.

Первенство России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги проходило в спорткомплексе «Триумф» городского округа Люберцы. В соревнованиях приняли участие более 1,3 тыс. спортсменов из 56 регионов. За Московскую область выступили свыше 100 борцов.

Как отметили в министерстве, турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Серия подмосковных велозаездов Gran Fondo продолжится в Ногинске
#спорт
#минспорт мо
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