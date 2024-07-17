Титов: От отсутствия российских спортсменов на ОИ-2024 проигрывают все

Подмосковные спортсмены завоевали 56 медалей на первенстве России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги. На их счету – 22 золотые, 14 серебряных и 20 бронзовых наград, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.