Макрон объяснил различия в подходах к допуску на Олимпиаду России и Израиля

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Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил различие в подходах к допуску на Олимпийские игры в Париже спортсменов из России и Израиля. По его мнению, израильские атлеты могут выступать на Олимпиаде со своим флагом и гимном, в отличие от россиян, так как Израиль не является «нападающей стороной».
В эфире телеканала BFMTV французский лидер указал, что Израиль подвергся террористической атаке и отвечает на неё, поэтому еврейское государство нельзя считать нападающей стороной. Именно поэтому израильские спортсмены будут выступать на парижских Олимпийских играх со всей национальной атрибутикой — под своим флагом и со своим гимном.
Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены только до соревнований в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе, без флага и гимна. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своей страной. Российские власти считают такое решение Международного олимпийского комитета дискриминационным и противоречащим Олимпийской хартии, но призывают не осуждать спортсменов, которые всё-таки решат поехать на Олимпиаду, так как такие соревнования для многих — главный старт всей жизни.
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Александр Бойцов