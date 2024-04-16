Приглашение делегации из России на 80-летие высадки союзников в Нормандии является плохой новостью для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.
Он отметил, что Россия является страной, которая понесла самые большие потери в борьбе с гитлеровской Германией. И обязательно нужно уважать историю и погибших, что может не понравится Зеленскому и странам НАТО.
Филиппо добавил, что Киев и западные страны будут оказывать давление на президента Франции Эммануэля Макрона в данном вопросе.
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Анастасия Чинкова