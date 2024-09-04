Францию снова уличили в лицемерии

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Францию в лицемерии, напомнив о том, как французские власти силовыми методами подавили волнение в регионе.
Она отметила, что международное сообщество должно обратить внимание на произошедшее и дать свою оценку действиям властей Франции.
Ранее Мария Захарова заявляла, что провокации любого рода в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на российскую сторону.
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«Факты нарушения прав человека и непропорционального применения силы со стороны правоохранительных структур должны быть преданы огласке, их надо задокументировать. При вопиющих случаях нужно проводить непредвзятое расследование. Посмотрите, с какой озабоченностью, тревогой и очевидной маниакальностью Париж даёт оценки состоянию свободы слова в том или ином регионе. Вот территория, за которую они отвечают, посмотрите, что там происходит», — приводит NEWS.ru Захарова.
Ранее Мария Захарова заявляла, что провокации любого рода в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на российскую сторону.
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Мелисса Тимофеева