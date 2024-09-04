Захарова: боевики ВСУ пользуются дронами британской настройки для ударов по РФ

Фото: Официальная страница МИД РФ
Боевики Украины пользуются дронами британской настройки, чтобы бить по российским территориям, сказано в комментарии официального представителя МИДа России Марии Захаровой на сайте ведомства.
«В ходе изучения электронных компонентов беспилотных летательных аппаратов, которые были применены украинской стороной в начале августа <…> в Каменском районе Ростовской области, удалось установить, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА осуществлялась на территории Британии…» — сказано там.Ранее Захарова говорила о том, что любые провокации в Приднестровье российская сторона будет рассматривать как нападение на себя. Так дипломат отреагировала на требование Молдавии «избавиться» от военного присутствия РФ в регионе.
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Никита Кротов