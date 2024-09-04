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Захарова: боевики ВСУ пользуются дронами британской настройки для ударов по РФ

04 сентября 2024, 14:00
Фото: Официальная страница МИД РФ

Фото: Официальная страница МИД РФ

Боевики Украины пользуются дронами британской настройки, чтобы бить по российским территориям, сказано в комментарии официального представителя МИДа России Марии Захаровой на сайте ведомства.


«В ходе изучения электронных компонентов беспилотных летательных аппаратов, которые были применены украинской стороной в начале августа <…> в Каменском районе Ростовской области, удалось установить, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА осуществлялась на территории Британии…» — сказано там.
Ранее Захарова говорила о том, что любые провокации в Приднестровье российская сторона будет рассматривать как нападение на себя. Так дипломат отреагировала на требование Молдавии «избавиться» от военного присутствия РФ в регионе.

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В Госдуме похвалили Маска за отказ помогать ВСУ бить по Крыму
04 сентября 2024, 14:17

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает американского предпринимателя Илона Маска здравомыслящим человеком из-за его отказа в помощи нанесения ударов по Крыму.
Напомним, Маск рассказал, что не стал включать спутниковую связь Starlink над Крымом для атаки ВСУ на корабли ВМФ РФ, так как это стало бы нарушением американских санкций против России.

«Слова Маска – это позиция здравомыслящего человека, голос которого слышен далеко за пределами США», — приводит РИА Новости слова Шеремета.

По словам депутата, если бы у власти в США стояли подобные Маску люди, то мир бы никогда не приблизился к третьей мировой войне. Шеремет также выразил сожаление, что Маск не баллотируется в президенты Америки, при таком лидере Штаты имели бы возможность вернуть себе не только репутацию миролюбивой и демократической страны, но и уважение всех цивилизованных стран.

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В Индии не знают о предложении Зеленского о переговорах
Посол Индии в РФ Кумар: Индия не знает про план Киева о переговорах по Украине
04 сентября 2024, 13:32

Индийская сторона не в курсе предложений главы киевского режима Владимира Зеленского по проведению переговоров по Украине в Индии. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил в беседе с РИА Новости посол Индии в РФ Винай Кумар.
«Я не осведомлен о таких предложениях или о том, что такая возможность рассматривается», — прокомментировал собеседник агентства.

Восточный экономический форум проходит на площадке Дальневосточного федерального университета по 6 сентября во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что в Германии выдали мрачное предсказание для Владимира Зеленского. К слову, по мнению украинских экспертов, экс-президенту Украины, чей срок истек 20 мая, пора объявить импичмент.

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#украина
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#владимир зеленский
#новости
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В Германии предсказали будущее Зеленского на фоне отставки Кулебы
Предприниматель Дотком заявил о скором крахе киевского режима Зеленского
04 сентября 2024, 13:29

Режим украинского политика Владимира Зеленского подходит к своему логическому завершению, написал предприниматель и экс-собственник крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсетях. Так коммерсант отреагировал на уход с поста главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
«Режим Зеленского находится на последнем издыхании», — сказано в посте.
Дотком уточнил, что Кулеба заявил о своей отставке через несколько дней после обвинений в сторону Запада в поражении боевиков ВСУ на фронте. Кулеба говорил, что киевский режим терпит неудачи, потому что союзники колеблются.

Владимир Зеленский и сам периодически торопит Запад с разрешением бить вглубь российских территорий западными вооружениями, но все тщетно.

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#мир
#украина
#германия
#владимир зеленский
#дмитрий кулеба
#новости
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Лукашенко помиловал еще 30 осужденных за преступления протестной направленности
04 сентября 2024, 13:22

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 30 человек, которые участвовали в протестах. Об этом сообщает БелТА.
Соответствующий указ «О помиловании осужденных» был подписан главой республики. В пресс-службе президента отметили, что данный гуманный жест со стороны Лукашенко позволит помилованным вернуться к нормальной жизни и своей семье.

Таким образом, Лукашенко помиловал семь женщин и 23 мужчин. Многие из них являются родителями несовершеннолетних детей. При этом уточняется, что все помилованные признали свою вину и раскаялись.

16 августа Лукашенко также помиловал 30 осуждённых за участие в протестах. Речь идёт о тех осуждённых, которые признали свою вину. В числе помилованных 16 мужчин и 14 женщин, некоторые из которых имеют серьёзные заболевания, часть людей достигла пенсионного возраста.

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#переговоры
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Глава Росрыболовства прокомментировал обвинения стран Балтии в адрес РФ
Глава Росрыболовства призвал страны Балтии посмотреть на себя, а не обвинять РФ
04 сентября 2024, 13:03

Фото: сайт Кремля

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что странам Балтии необходимо следить за своими действиями, прежде чем выдвигать обвинения в сторону России. Так он прокомментировал обвинения о незаконном промысле рыбы в Балтийском море, его слова передает РИА Новости.
«Мы вот им не указываем, как им себя вести. Хотя проблем у них гораздо больше, насколько мы видим, как они работают с теми запасами, которые в их водах находятся. Поэтому пусть они на себя сначала посмотрят, прежде чем нас обвинять», — сказал Шестаков на Восточном экономическом форуме.

Ранее Эстония, Латвия, Литва и Швеция заявили, что РФ нарушает сезонные запреты при добыче трески, сельди и кильки. По этой причине Евросоюз планирует обсудить ограничения на ввоз российской рыбы в рамках очередного пакета санкций.

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Захарова: провокации в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на РФ
04 сентября 2024, 12:01

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Провокации любого рода в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на российскую сторону, заявила в рамках брифинга дипломат Мария Захарова. Она уточнила, что в указанном регионе живет более 220 тысяч россиян, а также присутствуют миротворцы.
«…Любые провокации будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства России.
Захарова подчеркнула, что в Молдавии потребовали «избавиться» от военного присутствия России в Приднестровье.

Ранее сообщалось что латвийский МИД призвал дать киевскому режиму дальнобойное оружие для ударов по российским территориям.

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#мир
#россия
#мид
#мид рф
#мария захарова
#приднестровье
#новости
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В Латвии призвали дать ВСУ дальнобойные вооружения для ударов по России
МИД Латвии призвал дать боевикам ВСУ дальнобойное оружие для ударов по России
04 сентября 2024, 11:59

Фото: istockphoto/william87

Дальнобойные вооружения для ударов по российским территориям призвала передать киевскому режиму глава латвийского МИДа Байба Браже. Она оставила публикацию об этом в соцсетях.
«…Украине нужны дальнобойные средства поражения, точечные удары, нацеливание и отсутствие ограничений на их использование», — сказано в посте.
Ранее в Пентагоне заявляли, что Вашингтон не намерен снять ограничительные меры для ВСУ по нанесению ударов оружием США вглубь РФ.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, украинские неонацисты уже бьют западным оружием по территории Донбасса и Новороссии.

Глава киевского режима Владимир Зеленский периодически обращается к коллективному Западу для снятия вышеуказанных ограничений.

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#мир
#латвия
#россия
#украина
#всу
#война
#оружие
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Директор МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в направлении ЗАЭС
РИА Новости: глава МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в направлении ЗАЭС
04 сентября 2024, 11:26

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Линию соприкосновения в направлении Запорожской АЭС пересек глава Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в регионе.
Ранее сообщалось, что МАГАТЭ усилит поддержку Украине, заняв активную позицию, чтобы обеспечить ядерную безопасность и защиту республиканской энергетической инфраструктуры.

Как отмечал Гросси, на это решение повлияли ракетные атаки, вызвавшие либо опасную нестабильность энергосистемы Украины, либо отключение некоторого количества реакторов.

Гросси встречался с главой киевского режима Владимиром Зеленским в минувший вторник, 3 сентября.

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#украина
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#запорожская аэс
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Россия приостановила соцвыплаты бюджетникам Абхазии
04 сентября 2024, 10:54

Фото: istockphoto/rarrarorro

Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил, что Российская Федерация с 1 сентября приостановила соцвыплаты бюджетникам Абхазии. Об этом информирует ТАСС.
Шамба пояснил, что невыполнение обязательств может повлечь за собой определенные санкции, которые уже начали осуществляться.

«С первого сентября было приостановлено финансирование по некоторым выплатам. Они касаются врачей, учителей, силовых структур и прочего», — пояснил он.

О каких именно обязательствах идет речь, не уточняется. Помимо этого, по его словам, стоит вопрос о том, что переток электроэнергии, с которым Абхазия сталкивается каждый год в зимний период, будет оплачиваться по коммерческим ценам.

Ранее министр иностранных дел страны Сергей Шамба заявил, что Абхазия планирует вступить в Организацию Объединенных Наций (ООН). Он подчеркнул, что это одна из главных целей страны.

До этого в МИД Абхазии напомнили о защите страны со стороны России. По словам заместителя министра иностранных дел Абхазии Одиссея Бигвава, решение России о признании независимости и суверенитета Абхазии и Южной Осетии обусловлено защитой народов этих республик.

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