Захарова: провокации в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на РФ

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Провокации любого рода в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на российскую сторону, заявила в рамках брифинга дипломат Мария Захарова. Она уточнила, что в указанном регионе живет более 220 тысяч россиян, а также присутствуют миротворцы.
«…Любые провокации будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства России.Захарова подчеркнула, что в Молдавии потребовали «избавиться» от военного присутствия России в Приднестровье.
Ранее сообщалось что латвийский МИД призвал дать киевскому режиму дальнобойное оружие для ударов по российским территориям.
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