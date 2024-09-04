Фото: сайт МИД РФ
Западноевропейские государства могут сами столкнуться с украинскими батальонами, которые хотят создать из проживающих за рубежом военнообязанных украинцев, заявила на Восточном экономическом форуме официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
По ее словам, европейские правители еще не до конца поняли, «какую чуму собственными руками создали в виде террористического киевского режима».
Перед этим глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что граждан Украины надо вернуть в республику «без принуждения».
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«Я думаю, что до конца европейцы не понимают, во что их втягивают. А втягивают их, конечно, Штаты, американцы, англосаксы», — сказала дипломат в рамках брифинга.
Перед этим глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что граждан Украины надо вернуть в республику «без принуждения».
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Никита Кротов