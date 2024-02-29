Франции пригрозили рассматривать отправку ее войск на Украину как оккупацию

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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет заявил, что Россия будет расценивать отправку французских войск на Украину как ее оккупацию. Об этом пишет РИА Новости.
Как утверждает парламентарий, Москве сразу начнут считать Францию агрессором и стороной конфликта. По мнению Шеремета, такой шаг никак не спасет «утопающего» украинского президента Владимира Зеленского
«Зеленский пусть не сомневается, заграница его не спасет», — отметил депутат.
Ранее в США заявили, что Украина потеряла ключевого союзника в Вашингтоне. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак