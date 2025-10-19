Французские олигархи выводят деньги из страны на фоне политического кризиса, пишет FT
Во Франции на фоне политического кризиса состоятельные граждане и бизнесмены массово выводят капиталы за границу. Об этом сообщает Financial Times.
Основатель парижской управляющей компании Scala Patrimoine, Гийом Луккини, заявил, что большую часть активов, которыми они управляют, уже разместили за пределами страны. Налоговый юрист Оливье Румелиана отметил, что крупные потоки средств уходят в Люксембург и Швейцарию.
«Брокерам почти не нужно проводить маркетинговую работу, чтобы привлечь клиентов», — пояснил он.Ранее бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен заявил, что политика президента Эммануэля Макрона «обанкротилась», и страна движется к режимному кризису. По его словам, для выхода из сложившейся ситуации необходима смена курса, и этого, по его мнению, желают и французы.
Де Вильпен добавил, что с каждым решением нынешнего руководства положение Франции лишь ухудшается: отсутствует нормальный бюджет, и экономику страны парализовало.