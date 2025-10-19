Французские олигархи выводят деньги из страны на фоне политического кризиса, пишет FT

19 октября 2025, 12:06

FT: Французские олигархи перебрасывают деньги в Люксембург на фоне кризиса

Фото: istockphoto/darkojow

Во Франции на фоне политического кризиса состоятельные граждане и бизнесмены массово выводят капиталы за границу. Об этом сообщает Financial Times.





Основатель парижской управляющей компании Scala Patrimoine, Гийом Луккини, заявил, что большую часть активов, которыми они управляют, уже разместили за пределами страны. Налоговый юрист Оливье Румелиана отметил, что крупные потоки средств уходят в Люксембург и Швейцарию.





«Брокерам почти не нужно проводить маркетинговую работу, чтобы привлечь клиентов», — пояснил он.

