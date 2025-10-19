Достижения.рф

Во Франции заявили об унижении Зеленского на встрече с Трампом

Филиппо: Трамп высмеял Зеленского вопросом о тоннеле между РФ и Аляской

Вопрос президента США Дональда Трампа о строительстве тоннеля через Берингов пролив, соединяющий Россию и Аляску, стал причиной унижения Владимира Зеленского. Об этом в соцсетях написал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.



По словам политика, Трамп обратился к главе киевского режима с вопросом о поддержке проекта и получил отрицательный ответ. Филиппо полагает, что эта ситуация была намеренно организована американским лидером для высмеивания европейских сторонников военных действий и самого Зеленского.

На встрече в Белом доме, состоявшейся в пятницу, Трамп провел открытую беседу с Зеленским, намекнув, что Украина не получит ракеты Tomahawk. Согласно сообщениям телеканала CNN, американский президент счел, что Зеленский не проявляет интереса к разрешению текущего конфликта дипломатическим путем.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0