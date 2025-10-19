Во Франции заявили об унижении Зеленского на встрече с Трампом

19 октября 2025, 03:05

Филиппо: Трамп высмеял Зеленского вопросом о тоннеле между РФ и Аляской

Вопрос президента США Дональда Трампа о строительстве тоннеля через Берингов пролив, соединяющий Россию и Аляску, стал причиной унижения Владимира Зеленского. Об этом в соцсетях написал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.