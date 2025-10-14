Макрон впервые за 20 лет остался за пределами топ-50 популярных политиков Франции

14 октября 2025, 20:50

Эммануэль Макрон занял 51-е место в рейтинге популярности политиков Франции

Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)

Президент Франции Эммануэль Макрон стал первым лидером страны за последние 20 лет, которому не удалось войти в топ-50 самых популярных политиков. Об этом сообщает SHOT.