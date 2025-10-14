Макрон впервые за 20 лет остался за пределами топ-50 популярных политиков Франции

Достижения.рф

Эммануэль Макрон занял 51-е место в рейтинге популярности политиков Франции
Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)

Президент Франции Эммануэль Макрон стал первым лидером страны за последние 20 лет, которому не удалось войти в топ-50 самых популярных политиков. Об этом сообщает SHOT.



Согласно свежему рейтингу, опубликованному журналом Paris Match, Макрон занял 51-е место, уступив бывшему премьер-министру Франсуа Байру.

Эксперты связывают падение популярности Макрона с рядом спорных решений в политике и экономике, а также с недавними протестами и общественным недовольством. Несмотря на это, президент продолжает занимать ключевую роль во внутренней и внешней политике Франции.

Рейтинг популярности традиционно отражает доверие граждан к политическим фигурам и степень их влияния на общественное мнение. То, что Макрон впервые за два десятилетия не вошёл в список 50 ведущих политиков, привлекло внимание как французских СМИ, так и международных наблюдателей.

