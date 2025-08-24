Французские следователи спустя год «всё ещё не могут найти», в чём виноват Павел Дуров
Дурову спустя год после задержания во Франции так и не предъявили обвинений
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что спустя год после его задержания во Франции, местные правоохранительные органы по-прежнему не предъявили никаких конкретных обвинений в его адрес. Об этом он написал в своём личном блоге.
По словам Дурова, его арестовали на четыре дня год назад из-за того, что некие неизвестные ему лица использовали мессенджер Telegram для координации преступлений. Он назвал произошедшее «юридически и логически абсурдным» и подчеркнул, что это был беспрецедентный случай – задержание гендиректора платформы за действия её пользователей.
«Год спустя „уголовное расследование“ всё ещё не нашло, в чём я или Telegram виноваты», – отметил предприниматель.Дуров также сообщил, что сам арест стал следствием ошибки французской полиции, которая не направила официальные запросы в Telegram, как того требуют юридические процедуры. Тем не менее, Дурову всё ещё приходится каждые 14 дней возвращаться во Францию, в то время как дата апелляционного разбирательства не назначена.
В заключение бизнесмен подчеркнул, что единственным результатом его ареста стал огромный ущерб имиджу Франции как свободного государства.