Фото: сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский планировал убить президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Киев. Об этом сообщает телеканал France 24, который в своем сюжете показал скриншоты переписки, где шло обсуждение об убийстве французского лидера.
При этом в сообщении указывается, что Макрон отменил запланированный визит на Украину как раз после того, как узнал об этом. Французские СМИ при это считают, что эту переписку «слили» люди бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.
В представленных скриншотах говорится, что над операцией по устранению Макрона работал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Однако Залужный испортил план, передав информацию французам по своим каналам.
По предварительным данным, Макрона хотели убить якобы для того, чтобы потом обвинить в этом Россию и еще глубже втянуть Францию в конфликт на Украине.
Напомним, 11 февраля Макрон внезапно отложил визит на Украину, исходя из соображений безопасности. Он должен был посетить Украину 13 и 14 февраля.
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В представленных скриншотах говорится, что над операцией по устранению Макрона работал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Однако Залужный испортил план, передав информацию французам по своим каналам.
Напомним, 11 февраля Макрон внезапно отложил визит на Украину, исходя из соображений безопасности. Он должен был посетить Украину 13 и 14 февраля.
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Элина Позднякова