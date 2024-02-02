«Посыл ясен»: Макрон сделал важное заявление об усталости ЕС в поддержке Украины

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Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг расчет России на то, что страны Евросоюза устали от поддержки Украины. Его слова приводит газета Le Figaro.
«Посыл ясен: Россия не может рассчитывать на какую-либо усталость европейцев в своей поддержке Украины», — утверждает он.
Однако французы не согласились с подобным заявлением своего лидера. В комментариях к статье они призвали Макрона «не совершать глупость и не рыть могилу для ЕС». Также многие граждане Франции считают, что пора призвать конфликтующие стороны к мирным переговорам.
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