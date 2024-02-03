Политик Филиппо: Макрон своими речами приближает ядерный конфликт с Россией

Инициировав дело «Украина против России: толкование и применение Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» Киев собственноручно усадил себя на скамью подсудимых, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её обращение опубликовано на сайте ведомства.