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Политик Филиппо: Макрон своими речами приближает ядерный конфликт с Россией

03 февраля 2024, 10:23
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Франции Эммануэль Макрон своими выступлениями провоцирует ядерный конфликт с Россией. С таким обвинением в адрес французского лидера выступил руководитель и вдохновитель движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

В своей социальной сети X французский политик прокомментировал слова Макрона о том, что Франция намерена передать свой ядерный потенциал сдерживания Европейскому Союзу. Филиппо назвал эти возможные действия «государственной изменой». Политик также выразил возмущение тем, что это поставит под угрозу безопасность Польши и Латвии в случае потенциального конфликта с Россией.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что действия США и их союзников по НАТО создают риски прямого вооружённого столкновения с Россией. Возникновение такого конфликта может иметь самые катастрофические последствия, указал глава российского внешнеполитического ведомства.

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Орбан изменил своё решение по Украине после уговоров Макрона и Мелони
03 февраля 2024, 09:55

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал согласие на выделение Евросоюзом пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. Это произошло после встреч и переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и итальянской коллегой Джорджи Мелони.
Итальянский премьер начала свою дипломатическую работу ещё до голосования в декабре, когда Орбан наложил своё вето, поскольку изначально был против данной инициативы, передаёт издание Politico. В январе 2024 года Мелони удвоила свои усилия: она имела телефонный разговор с Орбаном, встретилась с ним для часовой беседы в роскошном брюссельском отеле «Амиго» и ещё раз утром перед саммитом.

Макрон в январе пригласил венгерского премьера на обед в Елисейский дворец, где попросил его поделиться мнением о том, как лучше добиться безболезненной интеграции восточно-европейских стран в институты Европы. Обозреватели отмечают, что французский президент никогда не относился к Орбану как к антагонисту, а, наоборот, стремился привлечь его на свою сторону.

Фото: istockphoto/bloodua

Изменение Орбаном своей позиции по вопросу помощи Киеву позволило главе Евросовета Шарлю Мишелю немедленно созвать саммит и объявить о принятии долгожданного решения. Ежегодная дискуссия по вопросу предоставления помощи Украине и пересмотр её размеров через два года стали своеобразными небольшими уступками Орбану, которые позволят ему «сохранить лицо» перед возвращением в Венгрию.

Орбану пришлось уступить, чтобы избежать крупного политического скандала. Накануне финального голосования европейские лидеры не постеснялись прямо в лицо показать ему, «кто здесь главный», пояснили изданию опрошенные еврочиновники.

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Американская база на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу
03 февраля 2024, 09:24

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Американская база в районе газового месторождения «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. В результате на объекте начался пожар.
По сообщению телеканала Al Mayadeen, зафиксировано не менее четырёх прилётов ракет. О возможных жертвах и разрушениях информации не поступало, но пожар пока не потушен. Другие последствия ракетной атаки уточняются.

Ранее сообщалось об атаке беспилотников на позиции союзных сил сирийской армии на востоке страны. В результате ударов США по объектам в Сирийской пустыне на границе Ирака и Сирии погибли несколько человек.

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) заявляло о поражении свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии в ответ на атаку на американскую военную базу в Иордании.

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#ракета
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США подтвердили нанесение ударов по объектам в Ираке и Сирии
03 февраля 2024, 01:31

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

2 февраля Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило проведение авиаударов по объектам в Ираке и Сирии.
Согласно сообщению на соцсети X (бывший Twitter), «в 16:00 по восточному времени 2 февраля силы CENTCOM атаковали авиационными ударами силы „Кудс“ Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и связанные с ними ополченческие группировки».

В пресс-службе CENTCOM подчеркнули, что американские вооруженные силы поразили более 85 целей, используя разнообразные воздушные средства, включая дальнемагистральные бомбардировщики, направленные из Соединенных Штатов.

«Было выпущено более 125 высокоточных боеприпасов в рамках авиаударов», — отметили в CENTCOM.

Атаки включали удары по оперативным центрам командования и контроля, разведывательным центрам, ракетным комплексам, складам беспилотных летательных аппаратов и объектам логистики, связанным с группировками ополчения и их спонсорами из КСИР. Эти объекты поддерживали нападения на силы США и международную коалицию.

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#сша
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#экспорт
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Вучич запросил срочное заседание СБ ООН из-за Косово
02 февраля 2024, 22:10

Фото: iStock/rarrarorro

Сербский лидер Александр Вучич запросил срочное заседание Совета безопасности ООН из-за действий властей частично признанного государства Косово, об этом стало известно из обращения президента.
Ранее сербская правительственная канцелярия по Косово и Метохии (КиМ) об обысках и набегах силовиков на сербские органы самоуправления в республиках.

По словам президента Сербии, в этих частично признанных государствах происходят этнические чистки сербского населения.

«Я завершил написание писем, которые имеют почти идентичную структуру, что касается событий в КиМ, но каждое из них персонализовано. В понедельник их получат все представители стран — членов ЕС и представители структур ЕС», — сообщил Вучич.

Помимо этого, президент заявил, что также выслал письма в КНР, Россию, а также премьерам тех стран, которые входят в Совбез ООН.

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#вучич
#сербия
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Захарова: Делом против РФ в Гааге Киев усадил себя на скамью подсудимых
02 февраля 2024, 21:39

Фото: iStock/oliver de la haye

Инициировав дело «Украина против России: толкование и применение Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» Киев собственноручно усадил себя на скамью подсудимых, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её обращение опубликовано на сайте ведомства.
Для начала спикер иностранного министерства напомнила, что решение суда в Гааге ограничено его юрисдикцией (которая не действует на территории Российской Федерации).

Однако, даже не учитывая этот фактор, можно сказать, что суд отверг практически все обвинения, которые Украина выдвинула в адрес России. Напротив, Гаагский суд задался вопросом, который не интересовал его ранее — не совершила ли сама Украина геноцид на Донбассе.

«Остаётся только поаплодировать киевским умельцам и их западным покровителям: они выстрелили себе в ногу», — заключила Захарова.

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#мария захарова
#мид
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#украина
#россия
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Медведев: Если страны НАТО отдадут свои аэродромы ВСУ, то станут целью для ВС РФ
02 февраля 2024, 21:13

Фото: kremlin.ru

Если страны НАТО решат отдать свои аэродромы под нужды ВСУ, то станут законной целью для российской армии, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Сперва Медведев подчеркнул, что Россия не собирается нападать ни на одну из стран Североатлантического альянса, и может проявить агрессию только в ответ на неё.

«То же самое случится, если какая-нибудь страна НАТО начнет предоставлять свои аэродромы бандеровцам или расквартирует свои войска у неонацистов», — заявил Медведев.

По словам политика, в этом случае страны, которые напрямую поддерживают ВСУ, автоматически станут врагами России, и будут считаться законной целью для российской армии.

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#дмитрий медведев
#нато
#вс рф
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В ЦИК заподозрили, что Малинкович и Надеждин собрали подписи у мёртвых
02 февраля 2024, 20:24

Фото: iStock/bizoo_n

В ЦИК заподозрили, что кандидаты в президенты Сергей Малинкович и Борис Надеждин могли собрать подписи людей, которых уже нет в живых, с таким заявлением выступил замглавы ЦИК Николай Булаев в ходе заседания комиссии.
«Когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей», — прокомментировал ситуацию Булаев.

Напомним, Борис Надеждин баллотируется в президенты от партии «Гражданская инициатива», а Сергей Малинкович от «Коммунистов России». При этом, нынешний глава государства Владимир Путин на выборы в 2024 году пойдёт в качестве самовыдвиженца.

Голосование за будущего президента Российской Федерации будет длиться три дня — с 15 по 17 марта.

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#цик
#выборы
#голосование
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Медведев: Россия не собирается нападать ни на одну страну НАТО
02 февраля 2024, 19:57

Фото: kremlin.ru

Россия не собирается нападать ни на одну страну Североатлантического альянса, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Мы не собираемся нападать ни на одну страну этого блока. Это понимают все разумные люди на Западе. Но если они заиграются и посягнут на целостность нашей страны, мгновенно получат адекватный ответ», — заявил Медведев.

По его словам, объективная причина, при которой РФ могла бы проявить агрессию в отношении других стран — это предоставление своих аэродромов Вооружённым силам Украины, а также ввод войск иностранных государств на территорию Украины. По словам Медведева, эти страны будут считаться прямыми врагами России, а значит — станут законной целью для её ВС.

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#дмитрий медведев
#нато
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Политолог Светов: Сместить Зеленского могут до лета
02 февраля 2024, 18:45

Политолога Юрий Светов заявил, что сместить с поста президента нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского могут до начала нового контрнаступления до лета.
«Для американцев в этом решении есть один минус — они раздули персону Зеленского, превратив его в фигуру мирового масштаба, поэтому сейчас убрать его тоже не очень выгодно для них, и они могут пойти на этот шаг, только если для них это станет совсем невыгодно и убытки будут только нарастать. Такой план можно будет провернуть до начала нового контрнаступления, до лета», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Он добавил, что доверие американских политиков к Зеленскому намного снизилось.

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#зеленский
#политика
#украина
#сша
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