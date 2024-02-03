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Президент Франции Эммануэль Макрон своими выступлениями провоцирует ядерный конфликт с Россией. С таким обвинением в адрес французского лидера выступил руководитель и вдохновитель движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что действия США и их союзников по НАТО создают риски прямого вооружённого столкновения с Россией. Возникновение такого конфликта может иметь самые катастрофические последствия, указал глава российского внешнеполитического ведомства.
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Александр Бойцов