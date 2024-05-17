Французские военные приступили к тестированию полезной для Украины разведгруппы

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Французская армия в рамках учений в Эстонии испытывает новую разведывательную группу которая «будет полезны на Украине», сообщила радиостанция RTL.
Во время учений военные проверяют возможности «совершенно нового подразделения, которое было бы очень полезно в Украине».
Речь идет о разведгруппе FRAN, которая ответственна за выход за пределы линии противника незамеченной. Это позволяет ей не только обеспечивать безопасность для разведки, но и захватывать траншеи.
Старший сержант Квентин подчеркнул, что эстонская местность «очень похожа на Украину и на широкие равнины на востоке». Согласно публикации, разведывательная группа состоит из «ультра-малозаметных солдат», которые используют данные с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое намерение ввести войска на Украину. «Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает», – отметил он.
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Речь идет о разведгруппе FRAN, которая ответственна за выход за пределы линии противника незамеченной. Это позволяет ей не только обеспечивать безопасность для разведки, но и захватывать траншеи.
Старший сержант Квентин подчеркнул, что эстонская местность «очень похожа на Украину и на широкие равнины на востоке». Согласно публикации, разведывательная группа состоит из «ультра-малозаметных солдат», которые используют данные с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое намерение ввести войска на Украину. «Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает», – отметил он.
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Александр Климов