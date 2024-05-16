Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов

Власти Франции на фоне беспорядков решили привлечь военнослужащих для охраны морских портов и аэропортов Новой Каледонии, заморской территории Франции. Об этом проинформировал премьер-министр Габриэль Атталь в ходе заседания кризисного штаба при МВД страны, передает BFMTV.