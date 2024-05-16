Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов

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Власти Франции на фоне беспорядков решили привлечь военнослужащих для охраны морских портов и аэропортов Новой Каледонии, заморской территории Франции. Об этом проинформировал премьер-министр Габриэль Атталь в ходе заседания кризисного штаба при МВД страны, передает BFMTV.
13 мая в столице Нумеа прошла демонстрация протеста против французского законопроекта о расширении избирательного корпуса на местных выборах, переросшая в беспорядки. Протестующие грабили и поджигали магазины, аптеки и автозаправки. Стоит отметить, среди них было много несовершеннолетних граждан. Военных задействовали для защиты ключевых объектов, включая порты и аэропорт, по просьбе верховного комиссара заморской территории Луи Ле Франа.
В агломерации Нумеа также ввели комендантский час с 18:00 до 06:00, запретили собрания, ношение оружия и продажу спиртного.
Ранее сообщалось, что Макрон проведет совещание по митингам в Новой Каледонии, где погибли люди. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В агломерации Нумеа также ввели комендантский час с 18:00 до 06:00, запретили собрания, ношение оружия и продажу спиртного.
Ранее сообщалось, что Макрон проведет совещание по митингам в Новой Каледонии, где погибли люди. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак