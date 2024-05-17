Волна насилия в Новой Каледонии: причины погромов, зачем Франция ввела туда войска

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16 мая 2024 года премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о вводе войск в Новую Каледонию из-за продолжающихся беспорядков.
История Новой Каледония, причины референдумов и зачем она нужна Парижу — в материале «Радио 1».
Франция объявила их своим владением в 1853 году и следующие 40 лет туда в основном ссылали осужденных. На островах создавали плантации, а с конца XIX века началась добыча природных ресурсов. В 1946 году Новая Каледония получила статус «заморской территории», а с 1998 года пользуется правами единственного территориального образования с особым статусом.
Новая Каледония разделяется на 3 провинции: Северную, Южную и острова Луайоте. Официальным языком региона является французский.
Новая Каледония владеет около 11% мировых запасов этого металла — вторых по величине на планете Земля. Стоит отметить, что именно экспорт никелевой руды стал одним из основных источников дохода острова.
Также в регионе распложены военные базы Франции.
В 1984 году сторонники движения блокировали дороги и объявили о создании временного регионального правительства во главе с революционером Жан-Мари Тжибау. Конфликт перерос в гражданскую войну.
В 1988 году на острове Увеа канаки расправились с четырьмя жандармами и взяли в заложники 27 человек. Они выступали с требованием немедленной независимости Новой Каледонии. Во Франции отказались от проведения переговоров и провели силовую операцию. Заложники были спасены, 19 канаков убили на месте, еще трое умерли позже в местах лишения свободы.
26 июня 1988 года премьер-министр Франции Мишель Рокар и Жан-Мари Тжибау подписали Матиньонские соглашения, подразумевающие десятилетний период, на протяжении которого населения Новой Каледонии обязано не поднимать вопрос о независимости.
С 2018 по 2021 год в Новой Каледонии прошли три референдума о независимости от Франции, они завершились поражением сторонников независимости.
13 мая 2024 года мирная демонстрация сторонников независимости, которая проходила в столице архипелага Нумеа, переросла в погромы. Митингующие грабили и жгли магазины, аптеки и заправочные станции. Четыре человека, включая 22-летнего жандарма, погибли, сотни человек пострадали.
Мирные протесты, так и стычки с правоохранительными органами, погромы и поджоги на островах продолжились. Власти сравнили происходящее с «восстанием», напоминающим схожие события 1980-х.
Реакция Франции на протесты в Новой Каледонии15 мая силы безопасности арестовали 140 человек. Верховный комиссар Франции Луи Ле Франк сообщал о «перестрелках между бунтовщиками и силами гражданской обороны». Также мятежники пытались штурмовать жандармский участок.
16 мая президент Франции Эмманюэль Макрон созвал заседание Совбеза для обсуждения ситуации. Позже французский премьер-министр Габриэль Атталь объявил о вводе войск в Новую Каледонию. По словам политика, французских военнослужащих задействовали с целью обеспечения безопасности портов и аэропорта острова.
Сейчас в Новой Каледонии введён режим чрезвычайной ситуации. На островах временно закрыты учебные заведения, действует комендантский час с 18:00 до 06:00. Запрещено продавать алкоголь, носить оружие и проводить любые собрания.
В свою очередь, ММИД Азербайджана отвергло эти обвинения, назвав их беспочвенными. В Баку призвали Дарманена «направить внимание на провальную политику своей страны в отношении заморских территорий, которая и стала причиной таких протестов».
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Что такое Новая КаледонияНовая Каледония — особое административно-территориальное образование Франции. Это группа островов площадью около 19 тысяч квадратных километров в юго-западной части Тихого океана. Население региона составляет порядка 270 тысяч человек, столица Новой Каледонии — город Нумеа.
Франция объявила их своим владением в 1853 году и следующие 40 лет туда в основном ссылали осужденных. На островах создавали плантации, а с конца XIX века началась добыча природных ресурсов. В 1946 году Новая Каледония получила статус «заморской территории», а с 1998 года пользуется правами единственного территориального образования с особым статусом.
Новая Каледония разделяется на 3 провинции: Северную, Южную и острова Луайоте. Официальным языком региона является французский.
Важность Каледонии для ФранцииВ Новой Каледонии ведется добыча важных полезных ископаемых — золота, меди, хрома, кобальта, молибдена и никеля.
Новая Каледония владеет около 11% мировых запасов этого металла — вторых по величине на планете Земля. Стоит отметить, что именно экспорт никелевой руды стал одним из основных источников дохода острова.
Также в регионе распложены военные базы Франции.
Борьба за независимость от ФранцииОрганизации канаков (коренные народы Меланезии, проживающие в Новой Каледонии) по борьбе за отделение региона от Франции зародились в 1960–1970-х параллельно провозглашению независимости других государств Океании, к примеру Науру, Папуа — Новой Гвинеи, Соломоновых Островов и других.
В 1984 году сторонники движения блокировали дороги и объявили о создании временного регионального правительства во главе с революционером Жан-Мари Тжибау. Конфликт перерос в гражданскую войну.
В 1988 году на острове Увеа канаки расправились с четырьмя жандармами и взяли в заложники 27 человек. Они выступали с требованием немедленной независимости Новой Каледонии. Во Франции отказались от проведения переговоров и провели силовую операцию. Заложники были спасены, 19 канаков убили на месте, еще трое умерли позже в местах лишения свободы.
26 июня 1988 года премьер-министр Франции Мишель Рокар и Жан-Мари Тжибау подписали Матиньонские соглашения, подразумевающие десятилетний период, на протяжении которого населения Новой Каледонии обязано не поднимать вопрос о независимости.
С 2018 по 2021 год в Новой Каледонии прошли три референдума о независимости от Франции, они завершились поражением сторонников независимости.
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Что вызвало новые протесты2 апреля 2024 года Сенат парламента Франции в первом чтении одобрил законопроект, который предусматривает предоставление права участвовать в региональных выборах гражданам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет. До этого голосовать могли только жители, внесенные в перечни избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, расширяющего автономию заморской территории, и их дети. Как считают сепаратисты, реформа служит в пользу лоялистов.
13 мая 2024 года мирная демонстрация сторонников независимости, которая проходила в столице архипелага Нумеа, переросла в погромы. Митингующие грабили и жгли магазины, аптеки и заправочные станции. Четыре человека, включая 22-летнего жандарма, погибли, сотни человек пострадали.
Мирные протесты, так и стычки с правоохранительными органами, погромы и поджоги на островах продолжились. Власти сравнили происходящее с «восстанием», напоминающим схожие события 1980-х.
Реакция Франции на протесты в Новой Каледонии15 мая силы безопасности арестовали 140 человек. Верховный комиссар Франции Луи Ле Франк сообщал о «перестрелках между бунтовщиками и силами гражданской обороны». Также мятежники пытались штурмовать жандармский участок.
16 мая президент Франции Эмманюэль Макрон созвал заседание Совбеза для обсуждения ситуации. Позже французский премьер-министр Габриэль Атталь объявил о вводе войск в Новую Каледонию. По словам политика, французских военнослужащих задействовали с целью обеспечения безопасности портов и аэропорта острова.
Сейчас в Новой Каледонии введён режим чрезвычайной ситуации. На островах временно закрыты учебные заведения, действует комендантский час с 18:00 до 06:00. Запрещено продавать алкоголь, носить оружие и проводить любые собрания.
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Причем тут АзербайджанГлава МИД Франции Жеральд Дарманен заявил, что Азербайджан вмешивается в ситуацию в Новой Каледонии, оказывая поддержку политическим движениям, выступающим за ее независимость от республики.
В свою очередь, ММИД Азербайджана отвергло эти обвинения, назвав их беспочвенными. В Баку призвали Дарманена «направить внимание на провальную политику своей страны в отношении заморских территорий, которая и стала причиной таких протестов».
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Алина Юрчак