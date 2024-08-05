Французский генерал назвал серьезную проблему у войск НАТО в Европе

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Французский генерал Бертран Тужуз рекомендовал странам НАТО увеличить скорость переброски армии и техники в Европе. Заявление военного приводит газета Politico. По его словам, решить эту проблему будет непросто из-за бюрократической волокиты и состояния инфраструктуры.
«Тужуз признал, что улучшить военную мобильность будет непросто, потому что транспортные и таможенные правила являются по большей части национальной прерогативой», — поясняет газета.В издании также отметили, что еще одной преградой для развития мобильности войск в Европе является несоответствие инфраструктуры и недостаток транспортных мощностей.
Генерал добавил, что армия Франции после долгих лет войн в Афганистане и Африке уже забыла каково это — перевозить военную технику по железной дороге. Вооруженным силам приходится отдавать около 30 миллионов евро в год, чтобы у них был доступ к межконтинентальным поездам.
Ранее итальянская газета Stampa со ссылкой на источники в разведке назвала три основных коридора для переброски войск США в Европе — Апеннины, Скандинавию и Балканы.
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