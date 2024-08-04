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Соединенные Штаты и их союзники по НАТО разрабатывают новый план, направленный против РФ. Об этом сообщает портал infoBRICS.
Согласно словам помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, Североатлантическому альянсу необходимо адаптироваться к современным обязательствам, и сделать так, чтобы Киев победил. Изменения предполагают новые значительные шаги для поддержки киевского режима, а также мотивацию стран Большой семерки (G7) для скорой передачи Украине замороженных российских активов.
Уточняется, что заключительным шагом в этом плане станет вступление Украины в НАТО. Однако пока страны Запада будут стремиться сохранить однополярную систему, мира ничего достичь не удастся, говорится в материале источника.
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Екатерина Коршунова