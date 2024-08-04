Пентагон перебросит истребители F-22 для сдерживания атаки Ирана на Израиль

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Пентагон в скором времени перебросит на Ближний Восток эскадрилью истребителей F-22 Raptor, которые остаются малозаметными для радаров. Это необходимо для сдерживания Ирана, готовящего удар по Израилю, сообщает издание Air & Space Forces Magazine.
Также Соединённые Штаты приняли решение отправить в регион ещё больше крейсеров и эсминцев (ранее в регионе уже разворачивали военную технику), которые способны отражать атаки баллистических ракет и усиливать возможности ракет класса «земля – воздух».
Все эти действия необходимы для того, чтобы сдержать готовящуюся атаку Ирана на Израиль, а также укрепить силы Соединённых Штатов в данном регионе после убийства лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по его резиденции в Тегеране.
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Анастасия Чинкова